Poznati list predviđa 100 najboljih igrača na SP-u: Na njemu i dva Hrvata, iznenadit će vas gdje su ih smjestili

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
03.12.2025.
u 19:28

Ponajbolji nogometaš svih vremena Lionel Messi je na osmom mjestu

Poznati list The Athletic dao si je zanimljiv zadatak uoči Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku sljedećeg ljeta. Iako su poznata samo 42 od 48 sudionika Mundijala, novinari The Athletica pokušalli su predvidjeti tko će biti 100 najboljih nogometaša na turniru.

Listu predvodi zvijezda Real Madrida i Francuske, Kylian Mbappe, a na drugom mjestu je norveški 'stroj za golove' Erling Haaland. Brončanu medalju odnosi najbolji mladi igrač na svijetu, Lamine Yamal, a u top pet su još i Harry Kane te Pedri. Ponajbolji nogometaš svih vremena Lionel Messi je na osmom mjestu, a između njega i Pedrija smjestili su je još dva igrača Real Madrida - Jude Bellingham i Vinicius Junior. Top 10 zaključuju Belgijac Kevin De Bruyne te Talijan Gianluigi Donarumma.

Na popisu su se našla i dva hrvatska nogometaša pa tako branič Manchester Cityja Joško Gvardiol zauzima 56. mjesto, dok je puno bolje plasiran kapetan Hrvatske Luka Modrić. Veznjak Milana našao se na 33. mjestu, samo osam niže od jednog od najvećih nogometaša svih vremena - Cristiana Ronalda.

Donosimo i ostatak popisa.


Ključne riječi
Joško Gvardiol Luka Modrić Svjetsko prvenstvo 2026.

Komentara 1

Pogledaj Sve
AN
AnimaTor
19:47 03.12.2025.

Neralana lista.Katastrofa od poznavanja nogometa i nogometaških uspjeha.Kako klupskih uspjeha tako i reprezentativnih uspjeha.Katastrofa od tablice.

