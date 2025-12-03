Poznati list predviđa 100 najboljih igrača na SP-u: Na njemu i dva Hrvata, iznenadit će vas gdje su ih smjestili

Poznati list The Athletic dao si je zanimljiv zadatak uoči Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku sljedećeg ljeta. Iako su poznata samo 42 od 48 sudionika Mundijala, novinari The Athletica pokušalli su predvidjeti tko će biti 100 najboljih nogometaša na turniru.

Listu predvodi zvijezda Real Madrida i Francuske, Kylian Mbappe, a na drugom mjestu je norveški 'stroj za golove' Erling Haaland. Brončanu medalju odnosi najbolji mladi igrač na svijetu, Lamine Yamal, a u top pet su još i Harry Kane te Pedri. Ponajbolji nogometaš svih vremena Lionel Messi je na osmom mjestu, a između njega i Pedrija smjestili su je još dva igrača Real Madrida - Jude Bellingham i Vinicius Junior. Top 10 zaključuju Belgijac Kevin De Bruyne te Talijan Gianluigi Donarumma.

Na popisu su se našla i dva hrvatska nogometaša pa tako branič Manchester Cityja Joško Gvardiol zauzima 56. mjesto, dok je puno bolje plasiran kapetan Hrvatske Luka Modrić. Veznjak Milana našao se na 33. mjestu, samo osam niže od jednog od najvećih nogometaša svih vremena - Cristiana Ronalda.

Donosimo i ostatak popisa.