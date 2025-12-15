Holivudski redatelj i njegova supruga pronađeni mrtvi u obiteljskoj kući

Policija Los Angelesa objavila je da istražuje navodno ubojstvo nakon što je u domu holivudskog redatelja Roberta Reinera pronašla dvije mrtve osobe. Član Reinerove obitelji danas je otišao u kuću i pronašao dvije mrtve osobe, prema izvoru iz policije koji je izravno upoznat s istragom. Zasad nema detalja o uzroku smrti, rekao je izvor, javlja CNN.

Glasnogovornik obitelji Reiner kasnije je objavio da su Michele i Rob Reiner umrli, opisujući gubitak kao "tragičan" i moleći za privatnost dok rodbina tuguje. 'S dubokom tugom objavljujemo tragičnu smrt Michele i Roba Reinera. Slomljeno nam je srce zbog ovog iznenadnog gubitka i molimo za privatnost tijekom ovog nevjerojatno teškog vremena', napisao je glasnogovornik u izjavi.

Alan Hamilton, zamjenik načelnika policije Los Angelesa, kazao je kako u ovoj fazi ne traže osumnjičenike za smrt Roba i Michele. - Trenutno ne tražimo nikoga kao osumnjičenika niti na bilo koji drugi način - rekao je Hamilton na konferenciji za novinare naglašavajući da je istraga još uvijek u najranijoj fazi. Policijski detektivi u nedjelju navečer ispitivali su člana obitelji u vezi sa smrću, rekao je za CNN izvor iz policije upoznat s istragom. Hamilton je na konferenciji za novinare rekao da nitko još nije pritvoren niti je itko ispitivan 'kao osumnjičenik'. 'Pokušat ćemo razgovarati sa svakim članom obitelji s kojim možemo kako bismo došli do činjenica ove istrage', rekao je.

- Čekamo da se pravni postupak pokrene. Moramo dobiti nalog za pretres kuće. Nakon što se to ispuni, provest ćemo potpunu istragu mjesta zločina u unutrašnjosti i vanjštini kuće i okolnog susjedstva - rekao je Hamilton dodajući kako je kuća u potpuno istom stanju kao što je bila kada su policajci stigli.