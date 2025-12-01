Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 192
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
PREUZELI VRH

Kovačević posebno istaknuo jednog igrača pa poručio: Neki pametuju jer znaju bolje nego ja

Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
01.12.2025.
u 20:57

Svi igrači koji su došli su kvalitetni, ali su svi došli u novu ekipu. Nekim igračima treba i pola godine da se snađu u nekoj 'gotovoj' ekipi

Nogometaši Dinama svladali su Goricu u gostima u posljednjem susretu 15. kola HNL-a i tako preuzeli vodstvo u domaćem prvenstvu s bodom više od Hajduka. Dinamo je slavio s 2:0, a pogotke za tri boda Plavih zabili su Monsef Bakrar u 34. i Marko Soldo u drugoj minuti sudačke nadokande.

Nakon utakmice trener Mario Kovačević nije krio oduševljenje bitnom pobjedom:

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga'

- Zaslužena pobjeda, čestitke igračima. Prvo poluvrijeme smo bili dobri, sve smo kontrolirali. Zadovoljan sam s tim dijelom utakmice. U drugom smo znali da će oni nešto pokušavati, nismo uhvatili ritam, ali nismo puno dozvolili. Onda nam se dogodio taj karton, ali možda nam je to trebalo jer smo dobro reagirali. Sretan sam zbog Solde, teško dobiva šansu, ali ju je zaslužio - rekao je u uvodu.

Potom je upitan kakvo je stanje s Hoxhom koji je morao napustiti travnjak zbog ozljede: "Ha, ne znam. Vidjet ćemo, još je vruće sve. Nadam se da je dobro" - odgovorio je, a rekao je i kako s Mateom Lisicom stanje nije baš najbolje, ali kako se nadaju da će biti spreman za derbi na Poljudu ove subote.

Objasnio je i sve češće promjene u prvih 11-

- Tko imalo razumije nogomet... Ja se ne želim pravdati, ali nama je samo Mišić standardni igrač od prošle sezone. Da ih je barem pet, šest, ali eto, neki pametuju jer znaju bolje nego ja. Atmosfera je sjajna i tko god piše drukčije, ja ću reći da laže. Svi igrači koji su došli su kvalitetni, ali su svi došli u novu ekipu. Nekim igračima treba i pola godine da se snađu u nekoj 'gotovoj' ekipi. Treba vremena. Radimo, šutimo i vjerujem da će nas rezultat pratiti.
Ključne riječi
Marko Soldo HNL HNK Gorica mario kovačević Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Premium sadržaj
17
KOMENTAR UTAKMICE

Kovačevića smo s pravom kritizirali, no sada je pokazao drugo lice. Jedino što je Dinamo pao u nastavku

Trener Mario Kovačević vratio je Belju u početnu postavu i centarfor plavih vratio mu je borbom. Često se i za njega znalo reći da je izgledao bezvoljno, no danas nije bilo tako. Možda je pomalo i iznenadio Kovačević domaćine, jer iako je Bakrar nominalno bio desno krilo puno je ulazio pred vrata Gorice i postajao druga špica, dok je na lijevoj strani klasično krilo bio Hoxha koji je 'gadno' mučio braniče Carevićeve momčadi.

Učitaj još

Kupnja