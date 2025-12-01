Kovačević posebno istaknuo jednog igrača pa poručio: Neki pametuju jer znaju bolje nego ja

Nogometaši Dinama svladali su Goricu u gostima u posljednjem susretu 15. kola HNL-a i tako preuzeli vodstvo u domaćem prvenstvu s bodom više od Hajduka. Dinamo je slavio s 2:0, a pogotke za tri boda Plavih zabili su Monsef Bakrar u 34. i Marko Soldo u drugoj minuti sudačke nadokande.

Nakon utakmice trener Mario Kovačević nije krio oduševljenje bitnom pobjedom:

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Zaslužena pobjeda, čestitke igračima. Prvo poluvrijeme smo bili dobri, sve smo kontrolirali. Zadovoljan sam s tim dijelom utakmice. U drugom smo znali da će oni nešto pokušavati, nismo uhvatili ritam, ali nismo puno dozvolili. Onda nam se dogodio taj karton, ali možda nam je to trebalo jer smo dobro reagirali. Sretan sam zbog Solde, teško dobiva šansu, ali ju je zaslužio - rekao je u uvodu.

Potom je upitan kakvo je stanje s Hoxhom koji je morao napustiti travnjak zbog ozljede: "Ha, ne znam. Vidjet ćemo, još je vruće sve. Nadam se da je dobro" - odgovorio je, a rekao je i kako s Mateom Lisicom stanje nije baš najbolje, ali kako se nadaju da će biti spreman za derbi na Poljudu ove subote.

Objasnio je i sve češće promjene u prvih 11-

- Tko imalo razumije nogomet... Ja se ne želim pravdati, ali nama je samo Mišić standardni igrač od prošle sezone. Da ih je barem pet, šest, ali eto, neki pametuju jer znaju bolje nego ja. Atmosfera je sjajna i tko god piše drukčije, ja ću reći da laže. Svi igrači koji su došli su kvalitetni, ali su svi došli u novu ekipu. Nekim igračima treba i pola godine da se snađu u nekoj 'gotovoj' ekipi. Treba vremena. Radimo, šutimo i vjerujem da će nas rezultat pratiti.