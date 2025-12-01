Kovačevića smo s pravom kritizirali, no sada je pokazao drugo lice. Jedino što je Dinamo pao u nastavku

Izuzetno važnu utakmicu dobio je Dinamo u Velikoj Gorici, a uz nova tri boda jednako je važno to što su plavi odigrali dobru utakmicu. Od prve sekunde vidjelo da su istrčali s nakanom da pobijede. Često se govorilo o lošem stavu igrača Dinama, o njihovom govoru tijela. E, sad je to bilo na pravoj razini, bili su rastrčani, uzimali sve lopte, kad bi ju i izgubili, borbom i trkom vratili su ju u svoj posjed.



Trener Mario Kovačević vratio je Belju u početnu postavu i centarfor plavih vratio mu je borbom. Često se i za njega znalo reći da je izgledao bezvoljno, no danas nije bilo tako. Možda je pomalo i iznenadio Kovačević domaćine, jer iako je Bakrar nominalno bio desno krilo puno je ulazio pred vrata Gorice i postajao druga špica, dok je na lijevoj strani klasično krilo bio Hoxha koji je 'gadno' mučio braniče Carevićeve momčadi.