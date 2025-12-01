Naši Portali
Jedan igrač Dinama na udaru navijača: 'Nova mjerna jedinica za glupost'

Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
01.12.2025.
u 20:29

Dinamo je u posljednjem susretu 15. kola HNL-a svladao Goricu 2:0 i preuzeo vrh ljestvice, no navijački komentari na društvenim mrežama nakon utakmice otkrivaju veliku dozu nezadovoljstva igrom, pojedincima i suđenjem. Iako su plavi osvojili važna tri boda, rasprava je uglavnom bila usmjerena na slab dojam i incident s isključenim Stojkovićem. Prenosimo neke od komentara s Dinamove službene Facebook stranice.

Najviše je odjeknuo bijes zbog njegova drugog žutog kartona. Jedan je navijač napisao kako je "već od početka drugog poluvremena bilo jasno da će sudac jedva dočekati dati mu crveni", dok su drugi bili oštriji prema samom igraču: "Nova mjerna jedinica za glupost = Stojković." Mnogi su se složili da je isključenje potpuno opravdano: "Nabijanje lopte nakon zvižduka je jasno za žuti. Ako to ne zna, nema što raditi u Dinamu."

Unatoč pobjedi, navijači su izrazili veliku zabrinutost zbog igre. Čulo se kako je Dinamo "loš i bezidejan", da je "u drugom poluvremenu jedva prešao centar" te da se momčad "veseli kao da je pobijedila Real, a igra je katastrofa". Pojedini smatraju da je problem dublji od trenutne forme: "Igrači nisu zaboravili igrati. Je li problem u treneru?"

Ipak, dio komentara istaknuo je i pozitivne pojedince. Navijači su posebno pohvalili Soldu i Topića: "Dečki su dokazali da su do sada bili nepravedno ignorirani" i "iz aviona se vidi da su za prvih 11". Također se čulo da je pobjeda važna za samopouzdanje: "Treba nam ovakva pobjeda, Gorica je parkirala autobus."

Suđenje je izazvalo podijeljene reakcije, dok neki smatraju da je sudac bio pristran, drugi tvrde da je sve bilo korektno: "Čovjek je sudio solidno, Stojković sam kriv."

Zaključno, premda je rezultat potpuno ispunio cilj, navijači poručuju da je igra daleko od zadovoljavajuće. Ili kako je sažeo jedan od njih: "Bodovi top, igra flop."

Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Premium sadržaj
17
KOMENTAR UTAKMICE

Kovačevića smo s pravom kritizirali, no sada je pokazao drugo lice. Jedino što je Dinamo pao u nastavku

Trener Mario Kovačević vratio je Belju u početnu postavu i centarfor plavih vratio mu je borbom. Često se i za njega znalo reći da je izgledao bezvoljno, no danas nije bilo tako. Možda je pomalo i iznenadio Kovačević domaćine, jer iako je Bakrar nominalno bio desno krilo puno je ulazio pred vrata Gorice i postajao druga špica, dok je na lijevoj strani klasično krilo bio Hoxha koji je 'gadno' mučio braniče Carevićeve momčadi.

