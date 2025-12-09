Legenda Bayerna odlučila se zadržati u Kanad nakon što je nedavno izgubio finale od Messija

Vancouver, aktualni MLS doprvak, službeno je objavio da će i iduće sezone u tom klubu igrati 36-godišnji nogometaš Thomas Mueller.

Nekoliko dana nakon što je Vancouver poražen u finalu MLS lige od Inter Miamija kanadski je klub objavio da je Mueller produljio ugovor na još jednu sezonu.

„Mueller još uvijek ima želju i potrebu za dokazivanjem. Želi se poboljšati i želi pomoći našem klubu“, izjavio je nakon ovog potpisa trener Vancouvera, danski strateg Jesper Sorensen.

Mueller je ove godine došao u Vancouver iz Bayerna, jedinog kluba u kojem je ranije igrao tijekom karijere. Za Vancouver je odigrao sedam utakmica u MLS ligi te je postigao sedam pogodaka.

Profesionalnu karijeru je počeo u drugoj momčadi Bayerna 2007., a u prvoj je momčadi od 2008. godine. Za Bavarce je odigrao više od 500 utakmica u Bundesligi, a zabio je okruglih 150 pogodaka.

Kroz nastupe u Bayernu Mueller je postao najbolji njemački strijelac i asistent u povijesti Lige prvaka s 57 pogodaka i 30 asistencija. Za njemačku reprezentaciju je odigrao 131 utakmicu uz 45 golova.

Njegov je Vancouver tijekom vikenda poražen u finalu MLS lige od Inter Miamija, momčad koju predvodi Argentinac Lionel Messi slavila je s 3-1.