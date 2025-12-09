Naši Portali
Informacije
Lionel Messi opet osvojio nagradu za najboljeg igrača MLS lige

MLS: 2025 MLS Cup-Vancouver Whitecaps FC at Inter Miami CF
Foto: Nathan Ray Seebeck/REUTERS
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
09.12.2025.
u 22:24

Lionel Messi prvi je uzastopni dobitnik nagrade Landon Donovan za najboljega nogometaša MLS lige, nakon što je odličnu sezonu okrunio naslovom prvaka

Pridružio se srpskom igraču Predragu Radosavljeviću Prekiju (1997., 2003. s Kansas Cityjem) kao jedini igrač koji je dvaput osvojio MVP nagradu ove nogometne lige.

Messi je upisao dvije asistencije kad je Miami u subotu pobijedio gostujuće Vancouver Whitecapse s 3-1 i osvojio naslov prvaka. Osmerostruki osvajač Zlatne lopte je u doigravanju imao šest golova i devet asistencija, a postigao je barem jedan gol ili asistenciju u svih šest Miamijevih utakmica.

S 29 golova i 19 asistencija u sezoni, 38-godišnji Messi je došao na jedan bod od rekorda lige (49 bodova) koji je postavio legenda Los Angeles FC-a Carlos Vela 2019. godine.
Ključne riječi
MLS Lionel Messi

