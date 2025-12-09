Lionel Messi opet osvojio nagradu za najboljeg igrača MLS lige

Pridružio se srpskom igraču Predragu Radosavljeviću Prekiju (1997., 2003. s Kansas Cityjem) kao jedini igrač koji je dvaput osvojio MVP nagradu ove nogometne lige.

Messi je upisao dvije asistencije kad je Miami u subotu pobijedio gostujuće Vancouver Whitecapse s 3-1 i osvojio naslov prvaka. Osmerostruki osvajač Zlatne lopte je u doigravanju imao šest golova i devet asistencija, a postigao je barem jedan gol ili asistenciju u svih šest Miamijevih utakmica.

S 29 golova i 19 asistencija u sezoni, 38-godišnji Messi je došao na jedan bod od rekorda lige (49 bodova) koji je postavio legenda Los Angeles FC-a Carlos Vela 2019. godine.