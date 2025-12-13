Naši Portali
NEOČEKIVANO

Usred šuškanja o razvodu Blanke Vlašić, javila se navodna ljubavnica pa sve šokirala objavom

Zagreb: Panel "Karijera nakon sporta" na konferenciji Sport Innovest 2025.
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
13.12.2025.
u 12:35

Njena objava iznenadila je mnoge, a ova plavuša nedavno je Rubenu Van Guchtu čestitala 39. rođendan, što Blanka Vlašić nije napravila, barem u javnosti

Navodna ljubavnica Rubena Van Guchta, supruga Blanke Vlašić, belgijska spisateljica Charlotte van Looy, na Instagramu je objavila selfie na kojem se nalazi uz laptop.

- Prokrastinacija - 'Čin snimanja 100 beskorisnih selfija nakon što otvoriš svoj inbox i WhatsApp, nadajući se da će se tih 1000 neodgovorenih mailova i poruka sami od sebe magično odgovoriti i da će se današnja 10. kriza nekako izbjeći - napisala je van Looy te mnoge ostavila iznenađenima.

Njena objava iznenadila je mnoge, a ova plavuša nedavno je Rubenu Van Guchtu čestitala 39. rođendan, što Blanka Vlašić nije napravila, barem u javnosti.  Time je dodatno potaknula glasine o razvodu od Rubena. Isto tako, ranije je gostovala u HRT-ovoj emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska', a mnogi su tad primijetili da ne nosi vjenčani prsten.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Rubenova navodna ljubavnica šokirala je mnoge kad je u komentarima ispod svoje objave napisala da su njih dvoje zajedno gotovo šest godina i da dijele isti dom skoro četiri godine.

Pao je dogovor! Dominik Livaković se vraća u Dinamo, evo detalja velikog posla

Ključne riječi
Hrvatska Atletika Ruben Van Gucht Blanka Vlašić

Komentara 3

Pogledaj Sve
CR
Country_Road
13:38 13.12.2025.

Tko je ovdje stalker!? Nije li vrijeme duboko sazrelo da Blanka privede stalker-slucaj pravnom ishodu!

DU
Deleted user
13:26 13.12.2025.

Šest godina ne žive skupa i sad se šuška o razvodu... baš čudno.

Avatar Malazan
Malazan
13:18 13.12.2025.

Kako važno... Uf

