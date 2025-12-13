Usred šuškanja o razvodu Blanke Vlašić, javila se navodna ljubavnica pa sve šokirala objavom

Navodna ljubavnica Rubena Van Guchta, supruga Blanke Vlašić, belgijska spisateljica Charlotte van Looy, na Instagramu je objavila selfie na kojem se nalazi uz laptop.

- Prokrastinacija - 'Čin snimanja 100 beskorisnih selfija nakon što otvoriš svoj inbox i WhatsApp, nadajući se da će se tih 1000 neodgovorenih mailova i poruka sami od sebe magično odgovoriti i da će se današnja 10. kriza nekako izbjeći - napisala je van Looy te mnoge ostavila iznenađenima.

Njena objava iznenadila je mnoge, a ova plavuša nedavno je Rubenu Van Guchtu čestitala 39. rođendan, što Blanka Vlašić nije napravila, barem u javnosti. Time je dodatno potaknula glasine o razvodu od Rubena. Isto tako, ranije je gostovala u HRT-ovoj emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska', a mnogi su tad primijetili da ne nosi vjenčani prsten.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Rubenova navodna ljubavnica šokirala je mnoge kad je u komentarima ispod svoje objave napisala da su njih dvoje zajedno gotovo šest godina i da dijele isti dom skoro četiri godine.