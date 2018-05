Joško Jeličić: Doumbiji treba dati lopatu i šljem

Nakon odigranog kola Prve HNL navikli smo slušati o sudačkim pogreškama. No nakon 33. kola nije bilo velikih sudačkih repova.

- Dva kola unazad su se popravili, sve je bolje i bolje - rekao je Mateo Beusan o suđenju u 33. kolu Prve HNL-u HRT-ovoj emisiji Stadion, ali izdvojio nekoliko pogrešaka.

Rijeka je oštećena u porazu od Lokomotive 1:0 u situaciji iz 40. minute kada nakon dvoboja Datkovića i Acostyja sudac Duje Strukan nije pokazao na bijelu točku nakon igranja rukom igrača Lokomotive u vlastitom kaznenom prostoru.

- Lijeva ruka je igrača od tijela, ovo je ruka za kazneni udarac. Sudac to nije mogao vidjeti, ali radi se tu o pomoći pomoćnog suca - rekao je Beusan pa istaknuo jedno pogrešno dosuđeno zaleđe Gyurcsu u utakmici koju je Hajduk poražen kod i Rudeša, ali i nedosuđeno zaleđe iz drugog poluvremena Marku Futacsu.

I Osijek je oštećen u porazu od Intera 1:0, a na početku utakmice je viđena raritetna situacija. Petar Bočkaj je iz auta pogodio mrežu.

- Gol iz auta? To se ne može priznati kad uđe lopta u mrežu. Dobro je golman rekao, da puste nek ide u mrežu, bolje nego da itko dira. U drugom poluvremenu nije priznat regularan gol Osijeku.

Dinamo u Koprivnici kod Slaven Belupa odigrao 2:2. Kod prvog gola Ivanovskog igrači Dinama su tražili zaleđe.

- Pohvala prvom pomoćnom, vrlo teška situacija. Pustio je napadača, tako ga usmjerava i Fifa, čestitam mu na procjeni - rekao je Beusan.

A što se tiče igre samih momčadi, Joško Jeličić ponovno nije štedio vodeće u prvenstvu.

- Nikad nećemo dobiti manje kvalitetnog prvaka, odnosno njegove pratitelje.

- U Dinamu način funkcioniranja i upravljanja nije u korelaciji s kvalitetom igre, s momčadi. Oni su trgovačko društvo i igraju trgovački nogomet i njima je cilj prodati igrače, bez obzira na homogenost i stabilnost ekipe i svlačionice. Oni umjesto onih koji odlaze dovode neke nekvalitetne strance, čast izuzecima - rekao je Jeličić pa prokomentirao opasku da bi bilo bolje uigravati domaće mlade igrače.

- Da bi mladi bi talenti igrački i ljudski sazrijevali potreban je kostur u ekipi. Potrebni su i stranci, ali stranci koji su kvalitetni i igrački i karakterno , a kod nas je suprotno - rekao je Jeličić pa nastavio:

- Dinamo nema prepoznatljivi sustav, jasnu ideju i igru za europski iskorak, a tko će onda ispaštati nego opet treneri. Imamo trenera koji je svjestan da mu trebaju pojačanja. Sosa odlazi za osam milijuna je velik novac. To nije mali novac pa i Sosa ima obitelj i oni su uostalom donijeli neku odluku, ali ti na toj poziciji osim Sose imaš Lecjaksa . Pa on taktički ne razumije igru, tu pričamo i o nepoštivanju trenera. Pogledajte te centaršuteve u bunar. Da je Češka imala ovakvu protuzračnu obranu, nikad ne bi bila ugušeno 'Praško proljeće'. Žao mi je što je trener u problemu i neće mu biti lako kasnije. Možda sam ja presurov, ali žao mi je trenera koji će ispaštati kao što su i svi ranije ispaštali.

- Pristup Lecjaksa nije upitan, pa to je minimum što bi svaki igrač trebao pokazati. Ali imamo situaciju s Doumbijom. On vjerojatno vidi kako se sve 'desetke' prodaju pa bi i on bio 'desetka'. Njemu netko treba reći: 'Pajdo uzmi lopatu, stavi šljem, ideš u rov braniti tranziciju'. Pogledajte majstora gdje je kod kontre Slaven Belupa. Igra zadnjeg veznog, poziciju koja je vitalna da spriječi tranziciju. Pogledajte reakciju, tzv. intelektualnu obranu pogledom. Pričamo o zadnjem veznom. To što on radi je nedopustivo ako se želi napraviti europski iskorak.

Zašto na toj poziciji ne igra Šunjić, zašto Jurčević njega ne uigrava?

- U Dinamu ne planiraju ništa tri dana unaprijed, a kamoli pola godine, godinu unaprijed - komentirao je Jeličić.

Matjaž Kek je nakon poraza od Lokomotive opleo po svojim igračima.

- Žao mi je Keka što je nervozan , ali i on se pomirio s činjenicom da će više igrača prodefilirati klubom nego po željezničkoj stanici. Ne vidim razlog zašto njih Lokomotiva ne bi pobijedila ako gledamo pojedinačnu kvalitetu. Rijeka jaše na prošlogodišnjem valu, to nije ista momčad. I Rijeka i Hajduk i Osijek i Dinamo će teško doći u situaciju da igraju skupinu Europe - smatra Jeličić koji se potom okrenuo Hajduku koji je i drugi put u sezoni izgubio od Rudeša.

- Rudešu čestitam, za mene igraju najbolje od ovih par momčadi koji drže dno ljestvice, nevjerojatno su se podigli, daju sve od sebe, a s druge strane imamo Hajduk. Bude se i ovi veličanstveni u odboru koji se bude s proljećem svakog travnja. Sad su odlučili maknuti Kosa, a na kraju trpe igrači i trener. Kad krenu novi izbori za predsjednika koji će imati puno diploma, dolazi vjerojatno netko s iskustvom poslovanja, vjerojatno iz škvera, pa dok on izabere sportskog direktora, dok se sve to dogovori, bit će već osmi mjesec... Tamo se ništa ne zna - rekao je Jeličić pa za kraj prokomentirao nevjerojatno visoke plaće igrača na Poljudu:

- Oni nevjerojatno puno troše na igrače. Nisu igrači krivi jer dobivaju takve ugovore, ali oni su limitirani. Ali pogledajte Almeidu. Radošević je njihovo dijete, ali on ne može voditi igru momčadi koja se bori za prvo mjesto. Radošević sam sebe iznenadi kad odigra točnu loptu dužu od pet metara. Lopez je prespor,... Tamo igrači igraju za ozbiljne novce za hrvatsku ligu, a u borbi nisu ni blizu ovakvom Dinamu. Imaš trenera kojeg pogodiš slučajno, koji ustabili ekipu i onda mu prodaš ključne igrače u siječnju. Zato Hajduk gubi od Rudeša.