© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
HEROJSKI ČIN

Tragedija trese borilački sport: MMA borac spasio četiri djevojke od utapanja, potom je njega povukla struja

Karlo Koret
17.05.2026.
u 12:58

Dail Mail piše kako se bivši ratnik u kavezu nalazio na jezeru s nekoliko prijatelja kada su primijetili četiri mlade djevojke u opasnosti zbog jake struje

Ogromna tragedija dolazi nam iz svijeta borilačkog sporta. Bivši MMA borac Medet Zheenalijev poginuo je u 30. godini života u rodom Kirgistanu. Zheenalijev je pokušao spasiti četiri tinejdžerke od utapanja na jezeru Issyk-Kul, jednom od najdubljih na svijetu, no potom je njega povukla struja.

Dail Mail piše kako se bivši ratnik u kavezu nalazio na jezeru s nekoliko prijatelja kada su primijetili četiri mlade djevojke u opasnosti zbog jake struje. Zheenalijev i jedan od njegovih prijatelja uspjeli su ih izvući na obalu, no sportaš je potom nestao pod vodom i više nije izronio.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

Ronioci su njegovo tijelo pronašli dan kasnije na dnu jezera. Smrt je službeno okarakterizirana kao utapanje tijekom akcije spašavanja.

Zheenalijev se profesionalno borio od 2017. do 2019. te je odradio četiri meča uz omjer od dvije pobjede i dva poraza. Posljednji meč odradio je u kolovozu 2019. Imao je još jednu borbu zakazanu nakon toga, no ona je otkazana iz nepoznatog razloga. Nakon toga više se nije vraćao u MMA kavez.
