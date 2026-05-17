Tragedija trese borilački sport: MMA borac spasio četiri djevojke od utapanja, potom je njega povukla struja

Ogromna tragedija dolazi nam iz svijeta borilačkog sporta. Bivši MMA borac Medet Zheenalijev poginuo je u 30. godini života u rodom Kirgistanu. Zheenalijev je pokušao spasiti četiri tinejdžerke od utapanja na jezeru Issyk-Kul, jednom od najdubljih na svijetu, no potom je njega povukla struja.

Dail Mail piše kako se bivši ratnik u kavezu nalazio na jezeru s nekoliko prijatelja kada su primijetili četiri mlade djevojke u opasnosti zbog jake struje. Zheenalijev i jedan od njegovih prijatelja uspjeli su ih izvući na obalu, no sportaš je potom nestao pod vodom i više nije izronio.

Ronioci su njegovo tijelo pronašli dan kasnije na dnu jezera. Smrt je službeno okarakterizirana kao utapanje tijekom akcije spašavanja.

Kyrgyz MMA fighter Medet Zheenaliev drowned in a lake while saving children.



The girls started drowning because of the big waves. Medet and his comrade rushed in to pull them out. The children survived, as did Medet’s comrade, but he couldn’t save himself.



Zheenalijev se profesionalno borio od 2017. do 2019. te je odradio četiri meča uz omjer od dvije pobjede i dva poraza. Posljednji meč odradio je u kolovozu 2019. Imao je još jednu borbu zakazanu nakon toga, no ona je otkazana iz nepoznatog razloga. Nakon toga više se nije vraćao u MMA kavez.