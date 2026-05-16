Hrvatska nakon osam godina svladala moćnog protivnika: Briljirale su mlade snage

Osam godina čekali smo trenutak da ponovno srušimo Šveđane. I konačno smo dočekali kraj tog neugodnog niza. Hrvatska je u varaždinskoj Areni pokazala lice koje budi optimizam i vjeru da ova reprezentacija ima budućnost, ali i širinu kakvu dugo nismo imali. Slavili smo sa 35:31
Bez nekoliko važnih igrača poput Cindrića, Klarice, Glavaša i Šušnje, izabranici Dagura Sigurdssona odigrali su vrlo ozbiljnu utakmicu, a u pojedinim trenucima rukomet je izgledao brzo, moderno i lepršavo – upravo onako kako ga islandski stručnjak želi vidjeti. Ono što posebno veseli jest činjenica da su mladi igrači ponovno iskoristili svoju priliku. Moslavac, Šprem, Ljevar i Tokić pokazali su da hrvatski rukomet ne mora strahovati za budućnost. Pred Svjetsko prvenstvo 2027. godine jasno je da Hrvatska dobiva novu generaciju koja može nositi reprezentaciju.
Posebno je bilo lijepo ponovno gledati Marina Šipića. „Medo” je očito bio željan rukometa i gotovo svaka lopta koju je dobio na crti završila je ili u mreži ili sedmercem. Uz Verona Načinovića, a kada se priključi i Raužan, Hrvatska na poziciji pivota ponovno izgleda vrlo moćno.
Ova utakmica još je jednom pokazala koliko moderna Hrvatska želi živjeti od tranzicije. Kada imaš raspoloženog vratara, tada dolaze lake kontre, a s njima i serije pogodaka koje lome protivnika. Upravo je to rukomet kakav Sigurdsson pokušava usaditi reprezentaciji. Istina, obrana je primila previše pogodaka i tu još ima prostora za napredak, posebno protiv igrača poput mladog Roganovića koji nam je stvarao velike probleme u prvom dijelu. No, treba priznati i da je švedski vratar Norsten briljirao u prvih 30 minuta s osam obrana i upravo je on spriječio Hrvatsku da već do odmora napravi ozbiljniju razliku.
Zanimljivo je bilo vidjeti kako Hrvatska praktički igra bez klasičnog srednjeg vanjskog igrača. Tu su uskakali Lučin i Moslavac, igrači koji inače pokrivaju druge pozicije, ali su se vrlo dobro snašli. Posebno Moslavac, koji još jednom potvrđuje koliko je zahvalan i moderan rukometaš.
I možda je upravo to najveći dobitak ove utakmice. Ne samo pobjeda protiv Švedske nego činjenica da Hrvatska dobiva širinu, alternative i novu energiju. A ono najvažnije – Sigurdsson je opet uspio sakriti dosta toga. Jer kada se vrate svi starteri, ovo će biti potpuno drukčija reprezentacija.