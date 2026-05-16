Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 124
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POBJEDA ZA PONOS

Hrvatska nakon osam godina svladala moćnog protivnika: Briljirale su mlade snage

Varaždin: Hrvatska i Švedska odigrale prijateljsku utakmicu u Varaždinu
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
16.05.2026.
u 18:48

Ono što posebno veseli jest činjenica da su mladi igrači ponovno iskoristili svoju priliku. Moslavac, Šprem, Ljevar i Tokić pokazali su da hrvatski rukomet ne mora strahovati za budućnost

Osam godina čekali smo trenutak da ponovno srušimo Šveđane. I konačno smo dočekali kraj tog neugodnog niza. Hrvatska je u varaždinskoj Areni pokazala lice koje budi optimizam i vjeru da ova reprezentacija ima budućnost, ali i širinu kakvu dugo nismo imali. Slavili smo sa 35:31

Bez nekoliko važnih igrača poput Cindrića, Klarice, Glavaša i Šušnje, izabranici Dagura Sigurdssona odigrali su vrlo ozbiljnu utakmicu, a u pojedinim trenucima rukomet je izgledao brzo, moderno i lepršavo – upravo onako kako ga islandski stručnjak želi vidjeti. Ono što posebno veseli jest činjenica da su mladi igrači ponovno iskoristili svoju priliku. Moslavac, Šprem, Ljevar i Tokić pokazali su da hrvatski rukomet ne mora strahovati za budućnost. Pred Svjetsko prvenstvo 2027. godine jasno je da Hrvatska dobiva novu generaciju koja može nositi reprezentaciju.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

Posebno je bilo lijepo ponovno gledati Marina Šipića. „Medo” je očito bio željan rukometa i gotovo svaka lopta koju je dobio na crti završila je ili u mreži ili sedmercem. Uz Verona Načinovića, a kada se priključi i Raužan, Hrvatska na poziciji pivota ponovno izgleda vrlo moćno.

Ova utakmica još je jednom pokazala koliko moderna Hrvatska želi živjeti od tranzicije. Kada imaš raspoloženog vratara, tada dolaze lake kontre, a s njima i serije pogodaka koje lome protivnika. Upravo je to rukomet kakav Sigurdsson pokušava usaditi reprezentaciji. Istina, obrana je primila previše pogodaka i tu još ima prostora za napredak, posebno protiv igrača poput mladog Roganovića koji nam je stvarao velike probleme u prvom dijelu. No, treba priznati i da je švedski vratar Norsten briljirao u prvih 30 minuta s osam obrana i upravo je on spriječio Hrvatsku da već do odmora napravi ozbiljniju razliku.

Zanimljivo je bilo vidjeti kako Hrvatska praktički igra bez klasičnog srednjeg vanjskog igrača. Tu su uskakali Lučin i Moslavac, igrači koji inače pokrivaju druge pozicije, ali su se vrlo dobro snašli. Posebno Moslavac, koji još jednom potvrđuje koliko je zahvalan i moderan rukometaš.

I možda je upravo to najveći dobitak ove utakmice. Ne samo pobjeda protiv Švedske nego činjenica da Hrvatska dobiva širinu, alternative i novu energiju. A ono najvažnije – Sigurdsson je opet uspio sakriti dosta toga. Jer kada se vrate svi starteri, ovo će biti potpuno drukčija reprezentacija.
Ključne riječi
Dagur Sigurdsson rukomet Švedska rukometna reprezentacija Hrvatska rukometna reperezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!