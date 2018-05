Katastrofalan kadar: Što ova dvojica još uvijek rade u Dinamu?!

Dinamo je protiv Slavena Belupa (2:2) odigrao još jednu lošiju utakmicu, treći put u zadnje četiri prvenstvene utakmice ostao je bez pobjede. Nogometaši Nikole Jurčevića nastavili su s novim razočaranjima za svoje navijače koji nisu mogli biti zadovoljni igrom, kao ni pristupom svojih ljubimaca u Koprivnici. Stvar je na kraju spasio Filip Benković, jedan od rijetkih (uz Ademija, Soudanija i Budimira) koji je u Koprivnici zaslužio pozitivnu ocjenu.

Nikola Jurčević za sada igri Dinama nije donio željene pomake. Ruku na srce: nije ih niti mogao donijeti. Nakon dolaska na klupu modrih redom su mu otpadali Moro, Lešković, Olmo, Hodžić, lakših su problema u određenim utakmicama imali Soudani, Gavranović, Ćorić i Sosa, a protiv Rijeke bilo je tu i puno kartona. Pa ćemo tako o realnom učinku modrog trenera suditi ipak sljedeće sezone, piše Goal.

No, Dinamova je svlačionica nakrcana svakakvom "robom" i iskreno čudi što neki još uvijek uživaju lagodan život u Maksimiru . Je li to zbog trenutno premalog broja zdravih igrača ili ne, teško je shvatiti, no veliko je pitanje što u Dinamovom dresu još uvijek primjerice radi - Jan Lecjaks. Češki branič u svakoj je utakmici daleko najgori (ili među njima) pojedinac zagrebačkog kluba, a odlaskom Sose takvom se igraču opet - otvara mjesto u početnoj momčadi. I što onda očekivati u Europi? Ili će, nadamo se, na lijevi bok Dinama stići neko ime.

Nije ni Lecjaks jedini problem Dinama, sve je teže "prožvakati" ulogu Tonga Doumbije. Malijski veznjak trebao je veznom redu modrih donijeti sigurnost i čvrstoću, a u njegovoj igri nema ritma, agresije, brzine, niti točne predaje, niti kvalitetne skok igre. I to brine, barem bi odgovorne u Maksimirskoj 128 trebalo brinuti. Kao i činjenica da u HNL-u okvirima, Doumbia i Ademi na sredini terena, nisu dobitna kombinacija. Tu jednostavno pati kreacija.

Dinamo bi u novu sezonu trebao ući s bitno izmijenjenim kadrom, a hoće li to biti bolje ili lošije vidjet ćemo za par mjeseci. Za sada je jasno : Dinamu novi naslov prvaka neće pobjeći, ali pobjeći bi im još jednom mogao Božić u Europi...