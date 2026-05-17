Neven Budak
Autor
Neven Budak

Kada govorimo o svibnju 1945., sjećanja su različita; sjeća li se itko sukoba četnika u Ilici i ulazećih partizana kod HNK?

17.05.2026. u 10:14

Može li netko samog sebe okupirati? Jesu li partizani, među kojima su bili i Hrvati i hrvatski Srbi te razne hrvatske manjine, mogli okupirati Hrvatsku?

Trnjanski kresovi još su jednom zapalili atmosferu i potaknuli već pomalo zamornu diskusiju o tome tko je bio oslobođen, a tko okupiran. U toj raspravi, koja zapravo i nije rasprava, nego je kakofonija monologa koje izgovaraju oni koji su gluhi za tuđe argumente, gube se iz vida ljudi koji su doživjeli taj svibanj 1945. Znamo li kako su se oni osjećali, vodimo li o tome računa pri davanju ocjena tog prijelomnog proljeća i svega onoga što mu je prethodilo i što je slijedilo? Jesmo li uopće dovoljno upućeni u ta zbivanja, jesmo li imali prilike o tome dovoljno slušati i čitati, ili se prepuštamo indoktrinacijama kojima smo – netko dulje, a netko kraće – bivali izvrgnuti od zagovornika suprotstavljenih ideologija? Danas ima još malo onih koji su doživjeli to proljeće, a nema ni tako puno njihove djece. Većina današnjih mladih nije mogla iz prve ruke čuti o iskustvima svojih baka i djedova ili prabaka i pradjedova.

četnici ustaše partizani trnjanski kresovi Drugi svjetski rat

LU
Lukeruk
10:36 17.05.2026.

Okupirali su nas kozarački podrapani tifusari, četnici, skup sa domaćim izdajicama, ušljivim komunističkim svinjama koje su uvijek bile njihove podguzne muhe

Avatar Tata za Ustav
Tata za Ustav
10:44 17.05.2026.

Ako zauzmeš glavni grad Hrvatske kao pripadnik jugoslovenske vojske, onda si okupator. Ako usput na glavi imaš lijepu kapu titovku s lijepom zvijezdom petokrakom i prvo što napraviš je da iz bolnica odvedeš ranjenike i bolesnike i pobacaš ih u jame, onda si zločinac. Nije teško za razumjeti, osim ako si potomak upravo takvih. Onda ne želiš razumjeti.

Avatar Cinco
Cinco
10:19 17.05.2026.

Na trnjanskim krijesovima nije bila niti jedna zastava RH niti bilo kakva hrvatska zastava. Kraj priče.

IVAN HRSTIĆ

Je li istina da je Xi ponizio Trumpa? Evo razloga zašto Trump još može izići kao pobjednik!

Naravno, znamo da Trumpa ne impresioniraju stabla stara 500 godina. Zanimaju ga prije svega novac, pozlata i dojam moći. Jedino što je njega iskreno intrigiralo u Xijevom imperijalnom vrtu u Parku Nebeskog hrama jest ne koliko su ta stabla stara ili rijetka, već koliko je rijetko da Xi u taj vrt dovodi strane državnike. Usmjereni mikrofon otkrio nam je što je Trump pitao Xija

