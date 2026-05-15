Trener Vukovara uoči ključne utakmice izbacio još jednog igrača iz momčadi

Nogometaši Vukovara još uvijek imaju nadu za ostanak u HNL-u, no za to im treba pobjeda u današnjoj utakmici protiv Varaždina na Gradskom vrtu. Predposljednji Osijek drži samo ćetiri boda prednosti pa se Vukovarci moraju nadati kako će bijelo-plavi izgubiti obje preostale utakmice, dok oni moraju upisati dvije pobjede. Prva prepreka na tom putu su im gosti iz baroknog grada, no tu će utakmicu morati odraditi bez iskusnog ofenzivca Alena Jurilja.

30-godišnjaka je ranije danas trener Tomislav Stipić izbacio iz momčadi do daljnjega nakon žustre rasprave. Jurilj se, nezadovoljan minutažom, posvađao sa Stipićem koji mu je poručio kako klub ne računa na njega u preostale dvije utakmice. Nije mu ovo prvi takav potez budući da je već iz momčadi udaljio iskusnog beka Marija Tičinovića, dok je Josip Elez otišao nešto mirnijim putem.

Jurilj je bio redoviti prvotimac pod bivšim trenerima pod kojima je odigrao 1 149 minuta, dok je pod Stipićem odigrao samo 55 minuta raspoređenih u sedam nastupa. Stigao je iz Zrinjskog nakon što mu je istekao ugovor s tim klubom na zahtjev Silvija Čabraje te je za Vukovar zabio dva gola, a jedan namjestio.

Ranije u karijeri igrao je za Zagreb, Dinamo, Kustošiju, Široki Brijeg, Domžale i Borac iz Banja Luke.