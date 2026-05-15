Varaždin si pobjedom osigurao Europu, Vukovar se vraća u drugu ligu

U prvom dvoboju pretposljednjeg 35. kola HNL-a nogometaši Varaždina su na osječkom Gradskom vrtu s 2-0 (1-0) pobijedili Vukovar 1991 koji je time i matematički ispao iz elitnog razreda.

Prvi pogodak postigao je David Puclin u prvoj minuti nadoknade prvog poluvremena, dok je potvrda gostujuće pobjede uslijedila u 93. minuti kada je Stipe Jurić zabio za 2-0. Time je Varaždin osigurao novi izlazak na europsku scenu tijekom ljeta, kada će igrati u kvalifikacijama Konferencijske lige.

Vukovar 1991 je ostao četiri boda udaljen od pretposljednjeg Osijeka, a kako momčad iz Vukovara do kraja sezone ima još samo jednu utakmicu i matematički se nakon jedne sezone vraća u niži razred.

Ništa se posebno važno nije događalo u uvodnim minutama utakmice u Osijeku, a potom je Vukovar 1991 poveo u 22. minuti. Strijelac je bio Banovec, ali je nakon VAR provjere pogodak poništen zbog označenog igranja rukom Puljića.

Potom je domaći igrač Shabani pokušao zaprijetiti dalekometnim udarcem, ali bezuspješno, dok je bolja prilika bila ona gostujuća u 29. minuti. S vrha šesnaesterca je pucao Duvnjak, ali je lopta prohujala pored domaće vratnice.

Vukovar 1991 je odličnu šansu imao u 40. minuti, ali je gotovo siguran pogodak Butića spriječio gostujući obrambeni igrač Lesjak. Minutu kasnije novi je pogodak dao Vukovar 1991. Opet je varaždinsku mrežu zatresao Banovec, ali je i taj gol poništen i opet zbog igranja rukom, ovaj put strijelca Banovca.

Nakon svega što je domaći sastav propustio Varaždin je poveo prije odlaska na odmor. U prvoj minuti dodanog vremena nastala je velika gužva u domaćem šesnaestercu nakon kornera, a poslije svega je Puclin pronašao lopti put do mreže za 1-0 Varaždina.

Veliku šansu za 2-0 gosti su imali odmah na startu drugog dijela. Latković je prebacio domaćeg golmana, ali prije nego je lopta otišla u mrežu reagirao je Čabrajić te spasio domaćina. Na suprotnoj strani uslijedila je dobra šansa u 53. minuti, ali je Gonzalez pucao pored vrata.

Trajala je potom inicijativa Vukovara 1991 koji je tražio izjednačenje i preokret, no kao i domaćin tako je opasno prijetio i Varaždin kojem se otvaralo sve više prostora u igri prema naprijed. Tako su gosti u 93. minuti, nakon kontranapada, potvrdili pobjedu, a strijelac za 2-0 je bio Jurić.

U subotu će od 16 sati igrati Gorica - Osijek, dok se od 18.15 sati na maksimirskom stadionu sastaju Lokomotiva - Hajduk.

Dva dvoboja ovog kola na rasporedu su i u nedjelju kada će igrati Slaven Belupo - Dinamo od 16 sati te Istra 1961 - Rijeka od 18.45 sati.