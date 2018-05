Hajdukov trener i igrači nakon poraza razgovarali s Torcidom

Bila je to najbolja izvedba Rudeša ove sezone.

- Ili jedna od najboljih, jako dobro smo odigrali i protiv Rijeke - kako će mi reći Mikel Lauzurica, glavni menadžer kluba, nekoliko minuta nakon trijumfa nad Hajdukom (2:1).

Dečki iz zapadnog dijela grada, čini se, uspjeli su osigurati ostanak u ligi. Toliko je bilo frustracija zadnjih mjeseci i traženja alkemije koja bi im omogućila ležerniju situaciju. A tu alkemiju jučer su imali u jednoj od najvažnijih utakmica sezone.

Silno motivirani, pokretljivom defenzivnom formacijom i sjajnom izvedbom nekolicine igrača, Rudešani su bili nepremostiva prepreka Splićanima. Baš kao i na Poljudu u prosincu kada je Rudeš slavio 3:2.

A sada im je pomogla i splitska obrana, posebice u 14. minuti kada je hitri Anderson pospremio loptu za vodstvo. Probao je Željko Kopić sve, u završnici je karte bacio na Almeidu. No, nije bilo pomoći. Iako, zabili su za 1:1 u 78. minuti. No, to je bilo sve što je njegova momčad pokazala u Kranjčevićevoj.

- Slabo smo reagirali kod prvog pogotka. Nedostajalo nam je odlučnosti u situacijama jedan na jedan. Kada smo zabili izjednačujući pogodak, imali smo još dosta vremena da usmjerimo utakmicu u našu korist. No, opet nismo imali koncentracije - istaknuo je Željko Kopić, trener Hajduka.

Ne zvučite razočarano, kao da su igrači svjesni da je finale kupa najvažnija utakmica sezone.

- Naravno da sam razočaran. Moramo zadržati mir. Jako puno toga se u zadnje vrijeme poremetilo. Osjeća se to mentalno stanje i reakcije igrača nisu na razini na kojoj bi trebale biti. Činimo sve da držimo fokus koji nije na pravoj razini što nas košta rezultata.

Nakon susreta Kopić je otišao do tribine na kojoj je bila Torcida. O čemu su razgovarali?

- Imao sam potrebu iskomunicirati neke stvari. Razmijenili smo par riječi, ne bih o detaljima - kaže Kopić.

A kada je Torcida u 82. zavapila: 'Hoćemo pobjedu...', Einar Azaceta Galilea najbolje se snašao u šesnaestercu i pospremio za pobjedu Rudeša. Tu je priči bio kraj.

- Prvi dio utakmice mi se više svidio. Imali smo veći posjed i nismo dopustili Hajduku da nas napadne. U nastavku smo dosta patili, no nedostatak učinkovitosti Hajduka omogućio nam je da dobijemo utakmicu. Ako želite dobiti u ovakvim utakmicama morate imati koncentraciju, intenzitet igre i sreću. To je sve ovaj put bilo na našoj strani - kazao je trener Rudeša Jose Aira.

Samozatajno se nazdravljalo u Kranjčevićevoj. Uvjereni su da je posao obavljen. Je li gotova priča o ostanku u ligi?

- Matematički još ne, nedostaju nam bod ili dva. No, na putu smo. Teško će Istra ili Cibalia osvojiti sve bodove, a mi niti jedan do kraja - zaključio je Aira.