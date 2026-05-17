Hrvatska tenisačica došla do naslova u parovima: Finale je trajalo tri dana

Hrvatska teniska reprezentativka Tara Wuerth još je jednom osvojila pobjednički pehar na Zagreb Openu. Prošle godine je trijumfirala u pojedinačnoj konkurenciji, a ove godine je došla do naslova u paru sa Švicarkom Naimom Karamoko u njihovom prvom zajedničkom nastupu.

U finalu koje je kiša rastegnula na tri dana, hrvatsko-švicarski par je pobijedio Rumunjku Brianu Szabo i Latvijku Beatrise Zeltinu s 3-6, 7-6 (4), 10-5.

"Bilo je stvarno zanimljivo. Prvi dan kad smo krenule odigrale smo samo tri gema, a onda smo čekale dan i pol na nastavak. Kad smo nastavile, baš smo se nekako uhodale i kad sam ja kod 5-4 trebala servirati za set, opet smo morale stati. Za treći dan je ostala samo završnica meča. Bilo je ovo jako zanimljivo iskustvo", rekla je Tara Wuerth.

Prva dva dana su igrale u tmurnim i kišnim uvjetima, a u nedjelju ih je dočekala suncem okupana Šalata. U trenutku prekida rumunjsko-latvijski par je imao set prednosti, ali su Wuerth i Karamoko kod 5-4 servirale za osvajanje drugog seta. Propustile su dvije set-lopte pa onda još jednim 'breakom' izborile servis za set, no ni njega nisu uspjele iskoristiti. Ipak, ono najbolje od sebe ostavile su za dva 'tie-breaka' koja su uslijedila. U onom "običnom" su prepustile suparnicama četiri poena (7-4), a u "produženom", koji je odlučivao o trofeju, slavile su sa 10-5 i tako razveselile sebe i okupljene navijače na tribini.

"Ja još uvijek igram parove zbog zabave i uživanja, zato što mi se sviđa. Njeno iskustvo i moja borbenost je ispala dobra kombinacija."

Za 23-godišnju Zagrepčanku ovo je četvrti profesionalni naslov u parovima, a sva četiri je osvojila s različitim partnericama. Prvi od tri prošlogodišnja trofeja osvojila je s Petrom Marčinko na W75 ITF World Tour turniru u Murskoj Soboti, a potom je došla do dva naslova na WTA 125 turnirima, u San Sebastianu s Ruskinjom Anastasjom Tihonovom te u Rio de Janeiru sa Španjolkom Leyre Romero Gormaz.

"Sigurno je malo ljepše završiti ovaj tjedan kao pobjednica. Ja se još uvijek više fokusiram na pojedinačne mečeve, ali lijepo je i dugo ostati u turniru i u parovima", zaključila je Tara Wuerth koja je u pojedinačnoj konkurenciji nastupila kao braniteljica naslova, ali je u prvom kolu naišla na "minu" u obliku ruske kvalifikantice Erike Andrejeve koja se probila sve do finala i u mogućnosti je naslijediti Taru na mjestu pobjednice Zagreb Opena.

Za 28-godišnju Naimu Karamoko ovo je već 20. trofej u parovima u profesionalnoj karijeri, jedan je osvojila na WTA 125 turniru, a ovo joj je 19. naslov na ITF World Touru.

Tenisači su konačno dočekali sunčano jutro u Zagrebu i dovršili pojedinačna polufinala, u kojma su se za mjesto u finalu izborili prvi i peti nositelj, Britanac Jan Choinski (ATP - 122.) i Mađar Zsombor Piros (ATP - 163.).

Choinski je s 5-7, 7-6 (4), 6-2 nadigrao sunarodnjaka i četvrtog nositelja Arthura Feryja (ATP - 157.), dok je Piros sa 6-2, 3-6, 6-4 bio bolji od trećeg nositelja Danca Elmera Mollera (ATP - 153.).

Finalni dvoboj ATP Challengera će započeti oko 13.30 sati na središnjem terenu teniskog centra na Šalati.