NAVODNA SNIMKA NEZGODE

VIDEO Ovo je trenutak izlijetanja aviona s piste u Splitu, širi se snimka

Split: Avion Croatia Airlinesa izletio sa staze
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/8
Autori: Hina, Gabrijela Čuljak Jurić
16.05.2026.
u 17:58

Video izlijetanja pojavio se na profilu portala Breaking Aviation News and Video, a iako ga zračna luka nije potvrdila, djeluje autentično

Na društvenoj mreži X pojavio se video koji navodno prikazuje zrakoplov Airbus domaćeg avioprijevoznika Croatia Airlines koji je u subotu tijekom polijetanja izletio s piste i završio na travnatoj površini. Video izlijetanja pojavio se na profilu portala Breaking Aviation News and Video, a iako ga zračna luka nije potvrdila, djeluje autentično. 

Podsjećamo,  prema podacima s FlightRadara zrakoplov je počeo s procedurom polijetanja te je na pisti ubrzao do brzine od 242 kilometra na sat, nakon čega je naglo zakočio i odustao od polijetanja.  Zrakoplov Croatia Airlinesa (CA) na liniji Split-Frankfurt, s oko 130 putnika, u subotu je tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze i pritom je oštećen, a putnici i članovi posade odmah s iskrcani te nitko nije ozlijeđen, izvijestili su iz splitske zračne luke.

"Zrakoplov je tijekom zatrčavanja, iz nepoznatih razloga, skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini. Pritom je zadobio oštećenja od sudara s vertikalnom oznakom i rubnim svjetlima uzletno-sletne staze (USS), ali nitko od putnika nije ozlijeđen" rekao je Hini Mate Melvan, voditelj službe prihvata i otpreme putnika.

U zrakoplovu su se, kako je rekao, nalazila 132 putnika i pet članova posade. Svi su odmah nakon događaja sigurno iskrcani, a tehničke službe rade na uklanjanju zrakoplova s USS-a. Zračna luka surađuje s HACZ-om i Agencijom za istraživanje zrakoplovnih nesreća, koje su obaviještene o tom slučaju, rekao je Melvan. Nacionalna zrakoplovna kompanija priopćila je da je riječ o zrakoplovu Airbus A220-300, koji je u subotu trebao obaviti redoviti međunarodni let na liniji Split – Frankfurt, ali je prekinuo polijetanje u Zračnoj luci Split. "Svi putnici i članovi posade su dobro te nitko nije ozlijeđen", naveli su. U zrakoplovu se po njihovim podacima nalazilo 130 putnika te pet članova posade, dva pilota i tri člana kabinske posade.

Prema prvim dostupnim informacijama, posada je postupajući u skladu s propisanim sigurnosnim procedurama, zaustavila zrakoplov. Putnici su napustili zrakoplov te se trenutačno nalaze u zgradi putničkog terminala Zračne luke Split, gdje im se pruža sva potrebna podrška za nastavak putovanja. "Croatia Airlines je u stalnoj koordinaciji sa Zračnom lukom Split, nadležnim službama i zrakoplovnim vlastima. Sigurnost putnika i članova posade apsolutni je prioritet kompanije, a više informacija bit će objavljeno nakon završetka prvih stručnih provjera i službenih postupaka", kažu u toj kompaniji.

Dodaju da je riječ o zrakoplovu Airbus A220-300, registracijske oznake 9A-CAN, koji je danas trebao obaviti redoviti međunarodni let OU412 na liniji Split - Frankfurt. 

izlijetanje zrakoplov Croatia Airlines

Avatar rubinet
rubinet
18:16 16.05.2026.

Uh, ovo je baš jezivo. Dobro je što nije bilo žrtava.

jamajka
18:48 16.05.2026.

Najbolje je ovo pitanje "kako je moguće"?? Pa naravno da je moguće, događalo se, događa se i događati če se. Jedino bitno je da su svi živi i zdravi.

Vlaskoulicanec2.0
19:18 16.05.2026.

Prema prvim informacijama, neposredno prije postizanja brzine V1 (to je brzina od koje se polijetanje ne može prekinuti jer nema više dovoljno mjesta na pisti za zaustavljanje), pukla je guma na lijevom stranom trapu i avion se naglo zanio na tu stranu. Piloti su pokušali stabilizirati avion, ali nažalost je lijevi stajni trap već "izašao" sa piste. Piloti su uspjeli zadržati kompletnu kontrolu i reversima zaustaviti avion. Bravo za sjajnu reakciju! Snimka izgleda dramatično, ali principijelno, zbog sjajne reakcije pilota, nije postojala opasnost po putnike.

