Hajduk produljio ugovor s trenerom Željkom Kopićem

Hajduk je na svojoj službenoj stranici objavio da je s trenerom Željkom Kopićem produljio suradnju. No nije objavljeno i tko je to odlučio s obzirom na to da predsjednik Ivan Kos odlazi su funkcije.

Kos, sa sportskim direktorom Marijom Brancom, samo formalno obavlja posao bez donošenja važnih odluka. S trenerom bijelih i njegovim pomoćnicima Zlatkom Bašićem i Tonijem Golemom dogovoren je nastavak suradnje do kraja iduće sezone.

- Sretan sam zbog nastavka suradnje. Otkako sam u klubu još više sam spoznao njegovu veličinu i emociju koju nosi. U proteklom periodu imali smo dosta lijepih trenutaka na koje sam ponosan, ali isto tako sam i u određenim trenucima osjetio koliko se stvari brzo mijenjaju. Vjerujem da ću sa svojim suradnicima opravdati ukazano povjerenje te da ćemo svi zajedno uklubu doći do ostvarenja zacrtanih ciljeva, a samim time i pružiti zadovoljstvo navijačima koji su nam podrška na tom putu. - istaknuo je trener Kopić zadovoljstvo zbog produženja suradnje s Hajdukom.

Na klupi bijelih sjedio je do sada u 20 službenih susreta. U 18 prvenstvenih utakmica ostvario je 11 pobjeda uz četiri neriješena rezultata te tri poraza uz gol razliku 37:14.

Pod njegovim vodstvom Hajduk je izborio finale Hrvatskog nogometnog kupa protiv Dinama koje se igra 23. svibnja u Vinkovcima.