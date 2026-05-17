VIDEO Pogledajte nelagodu na licima srpskih predstavnika nakon 12 bodova žirija iz Hrvatske

Završnica Eurovizije svake godine donosi veliku napetost pri raspodjeli bodova, osobito među susjednim zemljama, a ovogodišnje izdanje je to i potvrdilo. U trenutku kada je objavljeno da maksimalnih 12 bodova hrvatskog stručnog žirija odlazi Srbiji, sve su oči bile uprte u njihovu delegaciju. Odluka je bila tim značajnija jer je došla nakon što je srpski žiri Hrvatsku ostavio na nuli, bez ijednog jedinog boda, što je izazvalo čuđenje.

Kamere su zabilježile trenutak u kojem se na licima članova srpskog benda Lavina, predstavnika Srbije s pjesmom "Kraj mene", vidjela mješavina sreće i zbunjenosti. Dok je frontmen osmijehom pokušao prikriti nelagodu, izraz lica gitarista Pavla Samardžića govorio je više od tisuću riječi. U nevjerici je odmahnuo glavom, a taj je potez odao dojam neugodnosti zbog očitog nesrazmjera u ocjenama žirija. Trenutak možete pogledati na videu ispod, na 3 sata i 39 minuta kada se u prijenos uživo uključila Doris Pinčić Guberović.

Cijela situacija postaje zanimljivija kada se usporede glasovi publike. Za razliku od stručnjaka, gledatelji su pokazali potpuno drugačije raspoloženje. I hrvatska i srpska publika međusobno su si dodijelile maksimalnih 12 bodova. Podsjetimo, u finalnoj večeri 70. izdanja Eurovizije, tijekom objave bodova hrvatskog žirija europskoj se publici javila Doris Pinčić Guberović. Poznata HRT-ova voditeljica i ovoga je puta privukla pozornost svojim odmjerenim, elegantnim i profinjenim izdanjem, još jednom potvrdivši status jedne od najprepoznatljivijih domaćih televizijskih osoba. Doris je za ovu posebnu prigodu zablistala u svom prepoznatljivom stilu, spojivši jednostavnost, ženstvenost i sofisticiranost u crvenoj boji. Njezin nastup pred milijunima gledatelja diljem Europe bio je još jedan trenutak koji je privukao pažnju domaće publike.

HRT je još prije nekoliko dana najavio da će upravo Doris ove godine imati čast obznaniti bodove hrvatskog žirija. “Još je samo tjedan dana ostalo do velikog finala! A sada je vrijeme da otkrijemo i tko će ove godine obznaniti hrvatskih douze points pred milijunima gledatelja diljem Europe”, poručili su tada s HRT-a. U nastavku objave dodali su kako će čast da prenese glasove hrvatskog žirija na najvećoj eurovizijskoj pozornici pripasti Doris Pinčić Guberović. Objava je odmah izazvala brojne reakcije pratitelja i gledatelja. Među onima koji su se javili u komentarima bile su i poznate osobe, poput bivše televizijske voditeljice i pjevačice Ivane Plechinger te Jelene Glišić. Obožavatelji su Doris uputili niz pohvala i poruka podrške, a komentari poput “Bravo”, “Najbolja Doris”, “Jedva čekamo” i “Doris kraljica ljepote” samo su dio pozitivnih reakcija koje su se nizale ispod objave.