Dinamo objavio sve detalje proslave dvostruke krune: Posljednji put na 'starom' Maksimiru

Osvajanjem kupa u finalu protiv Rijeke u srijedu, nogometaši Dinama osigurali su dvostruku domaću krunu za ovu sezonu. Prvenstvena titula već je odavno 'u džepu', a dodavanjem Rabuzinova sunca kompletirana je vrlo uspješna domaća sezona. Dinamo sprema i veliku proslavu dvostruke krune za svoje navijače, a ona će biti možda i posljednja na Maksimiru.

Podsjetimo, plavi će u proljetnom dijelu sljedeće sezone igrati na novom stadionu u Kranjčevićevoj ulici nakon čega će se krenuti s rušenjem Maksimira i izgradnjom novog stadiona. Bit će to dakle i svojesvrsni oproštaj od legendarnog doma Dinama, a klub je na društvenim mrežama objavio i sve detalje proslave:

"Od jutra do mraka - znate gdje ste sljedeću subotu...

...jer ovaj put ne idemo nigdje. Ostajemo doma. Po posljednji put u povijesti, 23. svibnja slavimo osvajanje duple krune na našem 'starom' Maksimiru. Svjesni smo da je mnogima teško povjerovati u to. Vjerujte, i nama je.

Bit će to zadnja proslava duple krune na betonu na kojem su odrastale generacije plavih kibica. Na kojem se trčalo, skakalo, ustajalo i padalo. Gdje se plakalo od sreće i od tuge, gubilo glas, stjecalo prijatelje.

Na mjestu gdje se nije samo pobjeđivalo i ponekad gubilo na terenu, nego opiralo nepravdi, borilo za naš identitet, branilo naše boje, živjelo naše ideale i pisalo slavnu priču Građanskog nogometnog kluba Dinamo.Ovo mjesto koje dom je svima nama tog će dana živjeti i disati plavo od jutra do kasno u noć. Onako kako i zaslužuje. Šampionski. Prvokup ulaznica za članove kreće sutra u 11:00 sati" - napisali su iz kluba.

Dodajmo kako klub navodi da će se proslava održati u subotu 23. svibnja, no to još nije sigurno budući da HNS još nije objavio satnice posljednjeg kola. Razlog tome je što se još ne zna tko će uzeti četvrto mjesto, posljednje koje vodi u Europu, i tko će ispasti iz lige. Ukoliko to ne bude poznato nakon predposljednjeg kola, klubovi koji se bore za te pozicije morat će igrati u isto vrijeme.

Zato se najvjerojatnijim čini da utakmica Dinama i Lokomotive na Maksimiru bude i posljednja prvenstvena za ovu sezonu, odnosno da se odigra u nedjelju 24. svibnja.