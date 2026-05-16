Događa se nešto nevjerojatno: Ni sam Dominik Livaković nije očekivao ovakav rasplet u karijeri

Dominik Livaković napušta Dinamo nakon četveromjesečne posudbe iz Fenerbahçea, a Hrvat će se istanbulskom klubu pridružiti u predsezoni. Postoji velika vjerojatnost da će ostati prvi vratar Fenerbahçea.

31-godišnjak se odlučio vratiti u Dinamo u zimskom prijelaznom roku. Odbio je sve ostale ponude, tražio je od Fenerbahcea da ga pusti u Zagreb, a na kraju je uspio i završio sezonu u dresu novog starog hrvatskog prvaka.

Ipak, na Maksimiru ovog ljeta Livaković neće ostati. Postoji želja za suradnjom, ali Fenerbahče jednostavno nema namjeru pustiti Livakovića potpuno besplatno, što je želja Dinama, pa će se on turskom velikanu priključiti nakon Svjetskog prvenstva.

Postoji velika mogućnost da će hrvatski čuvar mreže doživjeti veliki preokret u karijeri. Turci tvrde da bi Livaković u narednoj sezoni mogao biti prvi izbor na golu istanbulskog tima.

Trenutna jedinica, Brazilac Ederson, na izlasku je iz kluba. Njegovo ponašanje uništilo je svlačionicu u ključnim utakmicama sezone, pa je Fenerbahce odlučio prihvatiti ponudu iz Saudijske Arabije koja je stigla.