PISTA ZATVORENA ZA SLIJETANJA I POLIJETANJA

Što se dogodilo s letom OU412: Avion je ubrzao preko 200 km/h, a potom naglo zakočio

20.4.2025 Flugverkehr
Foto: IMAGO/Daniel Kubirski/IMAGOSTOCK
1/17
Autor
Dario Topić
16.05.2026.
u 15:05

Iako će za službene i detaljne informacije trebati pričekati detaljan pregled zrakoplova, za pretpostaviti je da je pilotima tijekom osjetljive faze polijetanja zrakoplov indicirao neku tehničku smetnju

Nakon što je zrakoplov Airbus domaćeg avioprijevoznika Croatie Airlines doživio incident danas na stazi tijekom polijetanja, te izletio s piste i završio na travnatoj površini, Večernji list doznaje što je moglo dovesti do ovog incidenta. Prema podacima s FlightRadara zrakoplov je počeo s procedurom polijetanja te je na pisti ubrzao do brzine od 242 kilometra na sat, nakon čega je naglo zakočio i odustao od polijetanja.

Što se moglo dogoditi? Iako će za službene i detaljne informacije trebati pričekati detaljan pregled zrakoplova, za pretpostaviti je da je pilotima tijekom osjetljive faze polijetanja zrakoplov indicirao neku tehničku smetnju, odnosno da se "upalila lampica" koja sugerira kvar motora ili nekakav drugi kritični kvar pa su piloti, kako kompanija navodi, postupili ispravno i sigurno prema unaprijed definiranoj proceduri i na siguran način zaustavili zrakoplov prije polijetanja i prije dosezanja brzine koja se u avijaciji označava kao V1 odnosno "takeoff decision speed" u prijevodu kada se dosegne ta brzina mora se nastaviti s polijetanjem, a prije dolaska do te brzine piloti kao u ovom slučaju mogu otkazati polijetanje i zaustaviti zrakoplov na pisti.

Spomenuti V1 nije fiksna vrijednost već se računa ovisno o masi aviona, vremenskim i drugim atmosferskim uvjetima, stanju i duljini piste, ali u prosjeku iznosi između 240 i 300 kilometara na sat, što dakle odgovara tome da je osoblje postupilo poštujući sve procedure, ali je to ujedno i znak da je očito bila indikacija nekog ozbiljnijeg kvara na motoru ili nekom od kritičnih sustava za let.

Zračna luka Split trenutno je u potpunosti zatvorena za polijetanja i slijetanja. Iako službeno izdani NOTAM (obavijest za pilote) u ovim trenucima predviđa tek kraće zatvaranje, realno je za očekivati da će operativne službe izdavati nova ažuriranja i produljenja zatvorenosti kroz ostatak dana.

Zračna luka ne može biti otvorena sve dok se zrakoplov sigurno ne ukloni s travnate površine te dok se ne obavi detaljan tehnički pregled i čišćenje same uzletno-sletne staze. Ovaj će događaj bez sumnje dovesti do poremećaja, otkazivanja i preusmjeravanja letova u Splitu danas, a moguće i tijekom sutrašnjeg dana.

Nakon pregleda tehničke službe će ukloniti zrakoplov s piste. Navodno je, kako doznajemo, avion neznatno oštećen u sudaru s vertikalnom oznakom uz rub uzletno-sletne staze. Očekuje se kako bi ovaj poremećaj mogao utjecati na nekoliko tisuća putnika. Do ovog trenutka preusmjereno je već devet dolaznih letova koji će sletjeti u obližnje zračne luke, većinom u Zadar, dok je trenutno 15 odlaznih letova u kašnjenju, a dva su otkazana, no za očekivati je da će ovaj broj rasti.

Kako je moguće da se ovo dogodilo na novom zrakoplovu i je li sigurno njime letjeti? Apsolutno. Avijacija i dalje ostaje najsigurniji način transporta, a dokaz je i reakcija posade koja je poštovala procedure i u ovom slučaju sigurno i bez ozlijeđenih zaustavila zrakoplov. Kvarovi na novom avionu su mogući, a konkretno prema informacijama od samog proizvođača na novoj seriji tipa A220 zabilježene su određene poteškoće s Pratt & Whitney motorima pa je moguće da se i u ovom slučaju upalila lampica koja bi ukazivala na to.

Što sada slijedi? Prije ponovno puštanja u promet, servisne i tehničke ekipe detaljno će pregledati zrakoplov te ga potom maknuti s piste da se zračna luka može otvoriti za promet. To može potrajati i do nekoliko sati. Zatim, ako je manji kvar može se sanirati na licu mjesta u Splitu, a ako je avion dovoljno siguran odletjet će prazan u Zagreb u hangar na dodatne preglede.

polijetanje nesreća zrakoplov Croatia Airlines

Komentara 5

Pogledaj Sve
GH
Gholum
16:38 16.05.2026.

Prva pomisao je hvala Bogu da nitko nije stradao. Kvar će se popraviti. Događa se.

Zgubider..
Zgubider..
16:11 16.05.2026.

Ili su dečki zaboravili izvući flaps za polijetanje? A CA je, ako su već kupovali nove zrakoplove, mogla kupiti prave Airbusove, a ne ove Bombardierove (koji se isto vode pod Airbus nakon preuzimanja) s kojim druge aviokompanije imaju dosta problema...

Urban Fox
Urban Fox
16:03 16.05.2026.

Evo kaj se dogodi kad imaš zaposlenih 3000 nesposobnih uhljeba i još triput više onih koji se besplatno voze, ukinuti prije nego se nekaj dogodi!!!

