Izbor za najboljeg igrača u Uefinoj konkurenciji bez iznenađenja: Dobitnik je Jorginho!

Jorginho, veznjak Chelseja i talijanske nogometne reprezentacija, s kojima je u prošloj sezoni osvojio klupski i reprezentativni naslov prvaka Europe, proglašen je najboljim igračem u izboru Uefe.

Jorginho je dobio 175 bodova, samo osam više od belgijskog veznjaka Kevina De Bruynea iz engleskog prvaka Manchester Cityja te 15 više od klupskog kolege iz veznog reda, Francuza N'Gola Kantea.

Jorginho je naslijedio Roberta Lewandowskog koji je godinu prije njega bio osvajač ove nagrade, a u ovogodišnjem izboru je osvojio peto mjesto (140 bodova), dok je četvrti bio kapetan Argentine Lionel Messi (148 bodova) koji je nakon više od 20 godina Barcelonin dres zamijenio za onaj Paris Saint-Germaina.

Prije tri godine Luka Modrić je postao prvih hrvatskim nogometašem koji je ponio tu nagradu.

Za najbolju nogometašicu u prošloj sezoni proglašena je Španjolka Alexia Putellas iz Barcelone, čije su glavne protukandidatkinje bile klupske suigračice, sunarodnjakinja Jenni Hermoso i Nizozemka Lieke Martens. Putellas je trijumfirala osvojivši 50 bodova, osam više od Hermoso i deset više od Martens.