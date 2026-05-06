Nazvali smo Damira Skominu: Bayern nije pokraden! Evo zašto nije bio penal, to nije kažnjivo

U finalu ovogodišnje Lige prvaka, 30. svibnja u Budimpešti, igrat će PSG i Arsenal. U dvoboju na Allianz Areni, Bayern je remizirao s PSG-om (1:1) i taj jedan gostujući pogodak bio je dovoljan da francuska momčad s ukupnih 6:5 izbori drugi uzastopni finale ovog elitnog natjecanja. Opet će se ovih dana ponajviše pričati o sudačkim mjerilima, odnosno, nečemu što su nogometni autoriteti apsolutno zakomplicirali posljednjih godina. A navijači na Allianz Areni zbog istih su doživjeli živčani slom.

Jedna od situacija koja će sigurno biti analizirana, ona je iz prvog poluvremena kada je Vitinha u svom šesnaestercu loptom u ruku 'napucao' suigrača Nevesa. Globalne medijske platforme odmah su 'eksplodirale' od brojnih reakcija, čuđenja i negodovanja: 'Kako to nije jedanaesterac?' - bilo je najčešće pitanje. Najlogičnije je bilo posegnuti za stručnim mišljenjem koje nam je ponudio jedan od najvećih sudačkih autoriteta u regiji.

- Kako ljudima objasniti da to nije jedanaesterac!? Po potpuno neprirodnom položaju ruke, najlakše bi to bilo prikazati kao kazneni udarac, no pravila kažu drugačije - kazao nam je Damir Skomina, bivši slovenski sudac.

Jednom drugom uglednom hrvatskom sudačkom ekspertu ponudio sam definiciju iz udžbenika koja kaže:

"Pravila nogometa kažu da nije igranje rukom ako je "igrač udaren u šaku/ruku loptom koju je igrao suigrač (osim ako lopta ne ode izravno u protivnički gol ili igrač odmah nakon toga postigne gol, u kojem slučaju se dosuđuje izravni slobodni udarac ili jedanaesterac za drugu momčad". Naš spomenuti sudački ekspert složio se s ovim objašnjenjem. Dakle, sve je jasno. Drugo je pitanje koliko je ova situacija, u mentalnom smislu, utjecala na Bayern.

Deflection from Teammate: If the ball directly strikes your hand from a teammate's clearance, it is usually deemed natural and not a penalty.



Samo jednom u 10 prethodnih pokušaja Bayern München se plasirao u finale nakon što je izgubio prvu utakmicu velikog europskog polufinala, a to je bilo u Europskom kupu 1981.-82. protiv CSKA Sofije. Za Bavarce je finale Lige prvaka ostao nedosanjan san, unatoč sjajnoj sezoni u kojoj su prikazali vrhunski nogomet. Samo se Real Madrid (18 puta) plasirao u više finala Europskog kupa ili Lige prvaka od Bayerna. Bavarci su ostali izjednačeni s Milanom na 11 finala. Naš Josip Stanišić za Bavarce je odigrao 67 minuta. Ovaj put na drugoj su strani imali nešto ipak malo raznovrsnijeg suparnika koji od travnja prošle godine nije izgubio utakmicu Lige prvaka u kojoj je vodio na poluvremenu. Bilo je to protiv Aston Ville, (2:1 poluvrijeme, 2:3 konačan rezultat), a od tada su neporaženi 37 puta.

Vincent Kompany napravio je jednu promjenu u odnosu na momčad koja je započela prvu utakmicu polufinala, a jake su adute Bavarci imali u trojcu Luis Diaz, Jamala Musial i Michael Olise. No, nije bilo dovoljno. To je tek treći napadački trojac koji je prešao granicu od 100 pogodaka od 2013. godine. Postigli su ukupno 101 pogodak. Još je dug put do rekorda Barceloninog trojca iz sezone 2015./16. - Messi, Suarez i Neymar (131 pogodak). Ravno 100 pogodaka postigao je trojac madridskog Reala (Ronaldo, Benzema, Bale) u sezoni 2014./15. Ukupno gledajući, sinoćnji polufinalisti postigli su najviše pogodaka ove sezone u Ligi prvaka, PSG (44), Bayern (43). Nikada dvije momčadi nisu postigle 40+ pogodaka u jednoj sezoni nekog europskog natjecanja. Luis Enrique je u borbu za svoj treći finale Lige prvaka krenuo s najjačom napadačkom trojkom - Ousmane Dembele, Desire Doué i Khvicha Kvaratskhelia.

I odmah je bilo jasno da će taj trojac biti ključan. Iako, nitko nije očekivao da će priča biti završena već nakon dvije minute i 19 sekundi! Kvaratskhelia je upisao svoju šestu asistenciju u Ligi prvaka ove sezone, više od bilo kojeg igrača, ovaj put za Dembelea koji je poentirao za 1:0. Zgodno zvuči podatak da je to bio treći najbrži pogodaka u polufinalu Lige prvaka nakon Marcusa Thurama za Inter Milan protiv Barcelone prošle sezone (30 sekundi) i Kevina de Bruynea za Manchester City protiv Real Madrida u sezoni 2021./22. (1:34). A inspiraciju za ovu utakmicu Enrique je tražio u dobro nam poznatim teniskim velikanima. U najavi utakmice, španjolski trener kazao je:

- Rafa Nadal je jednom rekao da su mu u jednom trenutku karijere mečevi protiv Rogera Federera i Novaka Đokovića bili najbolja motivacija. To je ono što želimo. Divimo se Bayernu, ali to je motivacija da budemo bolji. Pokušat ćemo svladati momčad koja igra senzacionalno...

A Bayern ovaj put nije bio bi blizu senzacionalnog. Djelomično i zbog kasnog buđenja Harryja Kanea koji je zabio za izjednačenje u sudačkoj nadoknadi. Engleski napadač iza sebe ima najbolju sezonu u karijeri. Zabio je 55 puta u 48 utakmica, u Ligi prvaka bio je strijelac u 14 utakmica. Za pozitivniji ishod trebao je Bavarcima i raspoloženiji Manuel Neuer koji je u polufinalnom dvomeču u prvih šest udaraca u okvir svojih vrata primio isto toliko pogodaka!? Od 11 prethodnih puta kada su aktualni pobjednici Lige prvaka stigli do polufinala, samo su tri prošla dalje. PSG je opet ispisao povijest!