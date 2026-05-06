Arsenal ne igra antinogomet, to što oni rade zove se - kontrola

London je, čini se, opet crven. U otprilike 24 sata, Arsenalova sezona puna nepredvidivih obrata ponovno se okrenula, ovaj put nabolje – i to na povijesnu razinu. Prvo je u ponedjeljak kiks Manchester Cityja kod Evertona (3:3) otvorio Arsenalu put prema prvom naslovu prvaka Premier lige nakon čak 22 godine čekanja. Do kraja su ostala tri kola i Arsenal ovisi samo o sebi. Pobjede protiv West Hama, Burnleyja i Crystal Palacea bit će dovoljne za naslov prvaka. Samo dan poslije topnici su pobjedom 1:0 protiv Atlético Madrida u uzvratu polufinala Lige prvaka na svojem Emiratesu (ukupno 2:1) izborili svoje prvo finale nakon 20 godina, ujedno drugo u povijesti kluba.

Tako je sada Arsenal vrlo blizu trofejima koji su ga, u kolokvijalnom smislu, pa čak i u doslovnom značenju, zaobilazili cijelu vječnost. Sudeći prema ovosezonskim izvedbama, momčad Mikela Artete zaslužuje biti tu gdje je. To najbolje potvrđuje čak 41 ovosezonska pobjeda Arsenala, čime je izjednačen klupski rekord po broju pobjeda u jednoj sezoni, postavljen još u sezoni 1970./1971., prije 55 godina. Isto tako, Arsenal je jedina neporažena momčad u Ligi prvaka ove sezone, s učinkom od deset pobjeda i četiri remija. Ovom pobjedom protiv Atlética, Arsenal je postavio novi klupski rekord s 14 uzastopnih europskih utakmica bez poraza.

Naravno da je želja Arsenala osvajanje prve europske krune u povijesti kluba, jer tako bi londonski klub poništio neslavni rekord. Naime, riječ je o klub s najviše odigranih utakmica u Ligi prvaka, koji pritom nikad nije osvojio naslov prvaka. Međutim, u posljednjih nekoliko godina londonska momčad bilježi streloviti europski napredak. Ne zaboravimo da je prije samo četiri sezone Arsenal bio ne samo bez Lige prvaka, nego i bez ikakvog europskog nogometa; prije tri godine nadmetao se u Europskoj ligi, potom se prije dvije godine vratio u Ligu prvaka, da bi prošle sezone napravio prvi veliki iskorak plasmanom u polufinale. Ove sezone napravljen je dodatni korak naprijed, a čak i ako se posljednja prepreka u finalu ne prijeđe, navijači Arsenala ipak mogu biti zadovoljni europskim napretkom.

– Nisam ni sanjao ovakav rasplet jer donedavno nismo ni igrali u Europi, a dugo smo bili daleko od Lige prvaka. Ovo je velik korak, ali napredujemo malo po malo. Sve je to jako zahtjevno, no potpuno smo usklađeni u želji i ambiciji za klub. Treba imati i malo sreće da se stvari poslože. Uložili smo puno rada, strasti i vjere u ovo što radimo, a sada nas čeka nevjerojatan dan u Budimpešti za nekoliko tjedana, rekao je Mikel Arteta nakon ulaska u finale te dodao:

– Sada idemo na razinu vrhunskog kluba koji se želi stalno boriti za najviše trofeje. To je neophodno i moramo to održati. Ne mogu biti sretniji i ponosniji na sve koji su uključeni u ovaj nogometni klub. Znali smo koliko to svima znači, uložili smo sve.

Arsenal ove sezone često djeluje kao momčad u koju se neutralno oko ne može lako zaljubiti, nije toliko atraktivna koliko se očekuje od velikih prvaka, pa ostavlja i dojam da može, i treba, pružiti više. Ništa od toga nije slučajno, jer Arsenal sad već godinama uvježbava stil nogometa koji se temelji na kontroli. I ta kontrola često se pogrešno shvaća među nogometnim ljubiteljima. Arsenal nije ni blizu nekakvom defenzivnom, rigidnom ili "antinogometnom" pristupu, a za to ga nogometna zajednica često krivi. Mikel Arteta u utakmicama traži kontrolu, posebice pri posjedu lopte, drži visoku liniju i ne igra nikakav bunker. Jedina razlika u odnosu na one atraktivne momčadi poput Bayerna, PSG-a i Barcelone jest ta što Artetin Arsenal često eliminira napadački rizik i zadovoljava se minimalnim pobjedama. Naravno, napadački potencijal može biti bolje iskorišten, ali ovakav pristup zasad daje rekordno dobru sezonu španjolskom strategu i njegovoj momčadi.

Jedan od glavnih aktera u toj nepotpuno iskorištenoj napadačkoj liniji je Šveđanin Viktor Gyökeres, koji je unatoč vrlo dobrom učinku od 21 ovosezonskog pogotka gotovo konstantno obasut salvama kritika navijača. Arsenalov centarfor u utorak možda nije postigao pogodak protiv Atlética, ali odigrao je možda i svoju najbolju utakmicu u crveno-bijelom dresu. Pretrčao je najviše od svih Arsenalovih igrača (10,6 kilometara), konstantno se uspješno hrvao s braničima Atlética, čuvao duge lopte, pronalazio prazne prostore i razigravao suigrače. Čak ga je pohvalila i najveća legenda Arsenala Thierry Henry:

– Moramo mu odati počast za ono što radi. Više trči i sve više izgleda kao centarfor kojega se suparnici boje. U posljednjih mjesec-dva zaista je jako napredovao i svaka mu čast na tome. Znam da je Declan Rice dobio nagradu za igrača utakmice, ali treba izdvojiti Gyökeresa – rekao je Henry, a Gyökeresa je nahvalio i Daniel Sturridge, bivši napadač koji je igrao za Chelsea, Liverpool i Manchester City:

– Bio je najbolji igrač Arsenala. Stvorio je gomilu problema i skinuo pritisak sa suigrača. Kad pošalješ dugu loptu prema napadu i pitaš se može li je zadržati, sačuvati posjed i povući naprijed, on je sve to radio. To su nastupi koji definiraju vrhunske igrače. Cijelu sezonu bio je pod upitnikom, ali večerašnja partija jasno dokazuje zašto je potpisan.