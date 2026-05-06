Čeka nas spektakl u susjedstvu: Arsenal i PSG borit će se za europski tron u Budimpešti

Nakon dvadeset godina čekanja, Arsenal se vraća na najveću europsku pozornicu. Posljednji put kada su se "Topnici" borili za naslov prvaka Europe bilo je 2006. godine u Parizu, kada su poraženi od Barcelone. Sada, nova generacija pod vodstvom Mikela Artete ima priliku ispisati povijest i donijeti klubu prvi, toliko željeni trofej Lige prvaka. S druge strane stoji moćni Paris Saint-Germain, prošlogodišnji osvajač koji u Budimpeštu dolazi s jasnim ciljem - obraniti naslov i potvrditi svoju dominaciju. Veliko finale odigrat će se u subotu, 30. svibnja, na velebnoj Puskás Aréni u glavnom gradu Mađarske, s početkom u 18 sati, što je promjena u odnosu na dosadašnji termin od 21 sat kako bi se, prema riječima UEFA-e, poboljšalo iskustvo za navijače.

Put Arsenala do finala bio je impresivan i povijesni. Momčad Mikela Artete ostala je jedina neporažena u natjecanju, a njihov uspjeh temelji se na granitnoj obrani koja je postala njihov zaštitni znak. Srušili su rekord Lige prvaka s čak devet utakmica bez primljenog gola u jednoj sezoni, a u 14 odigranih susreta suparnicima su dopustili tek šest pogodaka. Iako su u Premier ligi poznati po efikasnosti iz prekida, u Europi su pokazali taktičku zrelost i prilagodljivost, gradeći pobjede kroz kontrolu igre i nevjerojatnu obrambenu disciplinu. Pobjedom protiv Atletico Madrida u polufinalu potvrdili su da su spremni za najveće izazove.

S druge strane, Paris Saint-Germain je do Budimpešte stigao na krilima svoje napadačke moći, što su najbolje demonstrirali u spektakularnom polufinalu protiv Bayerna. Prva utakmica u Parizu, koja je završila rezultatom 5-4 za francusku momčad, ušla je u povijest kao najefikasnija polufinalna utakmica Lige prvaka. U uzvratu na Allianz Areni, PSG je odigrao zrelo i s remijem 1-1 osigurao prolaz s ukupnih 6-5. Unatoč kasnom pogotku Harryja Kanea, obrana naslova ostala je dostižna, a igrači poput Ousmanea Dembelea i Khviche Kvaratskhelie pokazali su da u svakom trenutku mogu stvoriti pomutnju u protivničkim obranama.

Ovo finale bit će i repriza prošlogodišnjeg polufinala u kojem je PSG slavio s ukupnih 3-1. Tada je Mikel Arteta priznao taktičke pogreške u prvoj utakmici, gdje je visoki presing njegove momčadi bio nedovoljno učinkovit protiv rotacija PSG-a. Taktička bitka bit će ključna i ovoga puta, a očekuje se da će Arteta primijeniti prilagođeni pristup kako bi neutralizirao Dembeleovu slobodu u igri. Arsenalova snaga leži u dominaciji posjeda na protivničkoj polovici, no PSG će ih zasigurno pokušati omesti visokim i agresivnim presingom. Bit će to sudar dviju nogometnih filozofija - Arsenalove kontrole i obrambene čvrstine protiv eksplozivnosti i napadačkog talenta Parižana.

Kao što se i očekivalo, potražnja za ulaznicama je ogromna, a mnogi navijači ostat će razočarani. Stadion Puskás Aréna ima kapacitet od 67.000 mjesta, no oba kluba dobila su tek manji dio ulaznica za svoje najvjernije navijače. Arsenal je, primjerice, dobio na raspolaganje samo 16.824 ulaznice, za koje se prioritet davao vlasnicima sezonskih ulaznica s najviše gostovanja. Cijene se kreću od 70 eura za najjeftinija mjesta pa sve do 950 eura za najbolja sjedala. Velik dio stadiona, čak trećina, rezerviran je za "UEFA-inu nogometnu obitelj", što uključuje sponzore, partnere i nacionalne saveze. Za sve one koji će biti na stadionu, kao i za milijune pred ekranima, UEFA je pripremila i spektakularnu uvertiru - u ceremoniji otvaranja nastupit će poznati američki rock bend The Killers.