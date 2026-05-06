INCIDENT U LONDONU

VIDEO Poludjeli Simeone izgubio živce pa nasrnuo na svog prijatelja i bivšeg suradnika

UEFA Champions League - Semi Final - Second Leg - Arsenal v Atletico Madrid
Dylan Martinez/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
06.05.2026.
u 07:17

U sudačkoj nadoknadi došlo je do trenutka u kojem je Aleticov trener Diego Simeone potpuno izgubio živce pa napravio gužvu pokraj aut linije

Nogometaši Arsenala prvi su finalisti ovosezonske Lige prvaka, nakon 1-1 u prvoj utakmici u Madridu engleski je sastav u polufinalnom uzvratu na svom Emirates stadionu pobijedio Atletico s 1-0 (1-0).

Utakmica je odlučena u posljednjim trenucima prvog poluvremena, a junak londonskog sastava bio je Bukayo Saka, jedini strijelac u uzvratu.

Arsenal u finalu čeka pobjednika drugog polufinalnog susreta u kojem se sastaju Bayern i PSG. Uzvratna se utakmica igra na minhenskoj Allianz Areni u srijedu od 21 sat, a u prvom dvoboju je branitelj naslova PSG pobijedio u Parizu s 5-4. 

U sudačkoj nadoknadi došlo je do trenutka u kojem je Aleticov trener Diego Simeone potpuno izgubio živce pa napravio mini incident. S tribina je snimljeno kako je argentinski stručnjak pobijesnio u trenutku kada je Andrea Berta, njegov bivši sportski direktor, tražio da sudac Siebert označi kraj utakmice.

Simeone se tada naglo okrenuo, odjurio uz aut-liniju i krenuo se izravno suočiti s Bertom, vidno frustriran  činjenicom da se u nadoknadi praktički nije igralo. Njegova burna reakcija brzo je obišla društvene mreže, gdje su navijači komentirali da se radi o još jednom primjeru temperamenta koji godinama obilježava Simeoneovu karijeru. Video pogledajte OVDJE

City pripremio novi ugovor za Gvardiola? Hrvatski reprezentativac dobiva veliku povišicu
Diego Simeone Atletico Madrid Liga prvaka Arsenal

