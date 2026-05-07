VEČER ZA ZABORAV

Europski mediji su nemilosrdni prema Hrvatu nakon ispadanja velikana iz Lige prvaka, evo što pišu

GER, UEFA CL, FC Bayern Muenchen vs Paris Saint Germain
EXPA/ Eibner/ Jenni Maul
VL
Autor
Stjepan Meleš
07.05.2026.
u 08:15

Stanišiću nikako nije išao u prilog izravan dvoboj s čudesnim Khvichom Kvaratskheliom, koji je ponovno bio jedan od vodećih igrača PSG-a

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić imao je večer za zaborav u ispadanju minhenskog Bayerna iz Lige prvaka protiv Paris Saint-Germaina. Bayern je nakon 1:1 u uzvratu ispao iz natjecanja s ukupnih 6:5 za PSG, a hrvatski reprezentativac zamijenjen je u 67. minuti uz ne baš najbolju predstavu. 

Čitani njemački Bild i francuski L’Equipe svrstali su ga među najslabije igrače polufinalnog susreta. Bild mu je dao najnižu ocjenu 5, dok je u L’Equipeu dobio trojku, također najlošiju na terenu. 

Stanišiću nikako nije išao u prilog izravan dvoboj s čudesnim Khvichom Kvaratskheliom, koji je ponovno bio jedan od vodećih igrača PSG-a. Unatoč kritikama, Stanišić iza sebe ima sjajnu sezonu u Bayernu, uz 40 nastupa, tri gola i sedam asistencija, što ga svrstava među ključne igrače Bavaraca. 

Liga prvaka Bayern Josip Stanišić

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar AFUERA
AFUERA
08:58 07.05.2026.

kvaratskelia ih je sve redom vozao,masina je covjek svaka mu cast. zadnji red obrane drzati na 50m od gola je samoubojstvo protiv takvih igraca.

HA
Hary3
08:29 07.05.2026.

Daj ekipica ne prtljajte.

ID
IDujas
08:23 07.05.2026.

Da nije Stanišić pokazao ništa, ali nije ni prodavao lopte! Neka pogledaju Oiliseov učinak - čovjek je izgubio ili upropastio svaku loptu koju je dobio a dobio ih je bezbroj jer je on očito igrač jedan od dva igrača koji smije igrati - ovaj put bezuspješno.

