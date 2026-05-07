Europski mediji su nemilosrdni prema Hrvatu nakon ispadanja velikana iz Lige prvaka, evo što pišu

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić imao je večer za zaborav u ispadanju minhenskog Bayerna iz Lige prvaka protiv Paris Saint-Germaina. Bayern je nakon 1:1 u uzvratu ispao iz natjecanja s ukupnih 6:5 za PSG, a hrvatski reprezentativac zamijenjen je u 67. minuti uz ne baš najbolju predstavu.

Čitani njemački Bild i francuski L’Equipe svrstali su ga među najslabije igrače polufinalnog susreta. Bild mu je dao najnižu ocjenu 5, dok je u L’Equipeu dobio trojku, također najlošiju na terenu.

Stanišiću nikako nije išao u prilog izravan dvoboj s čudesnim Khvichom Kvaratskheliom, koji je ponovno bio jedan od vodećih igrača PSG-a. Unatoč kritikama, Stanišić iza sebe ima sjajnu sezonu u Bayernu, uz 40 nastupa, tri gola i sedam asistencija, što ga svrstava među ključne igrače Bavaraca.

