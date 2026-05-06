VIDEO Je li Bayern zakinut za jedanaesterac? Navijači su poludjeli, htjeli gađati suca...

Igrala se 32. minuta napetog dvoboja u Münchenu, dok je Bayern lovio zaostatak protiv Parižana koji su ranim golom Ousmanea Dembéléa stekli veliku prednost. U jeku pritiska Bavaraca, dogodio se trenutak koji je podigao buru. Nakon jednog napada, veznjak PSG-a Vitinha pokušao je izbiti loptu iz vlastitog šesnaesterca, no pogodio je ravno u ruku suigrača Joãa Nevesa. Lopta ga je pogodila u ruku koja je bila očito odvojena od tijela, zbog čega su igrači Bayerna odmah okružili suca Joãa Pinheira, tražeći najoštriju kaznu.

Iako su Bavarci burno prosvjedovali, Pinheiro je samo odmahnuo rukom. Uslijedila je i kratka provjera u VAR sobi, no odluka je ostala ista - nema jedanaesterca za Bayern. To je izazvalo nevjericu i bijes na stadionu, a nervozi je pridonijela i situacija samo dvije minute ranije, kada su domaći tražili drugi žuti karton za Nunu Mendesa također zbog igranja rukom, no i tada su ostali kratkih rukava.

Ovakav rasplet razbjesnio je domaće navijače do te mjere da su, kako prenose strani mediji, u frustraciji počeli bacati predmete na teren. Užarena atmosfera i pritisak na suca dosegnuli su vrhunac, jer su navijači smatrali da je njihovoj momčadi nanesena velika nepravda u ključnom trenutku utakmice, dok su se borili za povratak u dvoboj i plasman u finale.

Manuel Neuer went to stop fans from throwing objects on the field so Bayern wouldn't have time wasted for their comeback.



Do kraja poluvremena Bayern je nastavio s pritiskom preko Jamala Musiale, no vratar PSG-a Matvej Safonov bio je siguran. Parižani su, unatoč povremenim naletima domaćina, uspješno sačuvali svoju mrežu i na odmor otišli s golom prednosti te ukupnim rezultatom 6:4. Ipak, sporna situacija iz 32. minute ostala je glavna tema rasprava, a pitanje je li Bayern oštećen za jedanaesterac koji je mogao potpuno promijeniti tijek utakmice sigurno će još dugo odjekivati.