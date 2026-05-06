Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Autori: Patrik Mršnik, Denis Lugarić/Hina
UKUPAN REZULTAT - 6:5 ZA PSG

PSG je u finalu Lige prvaka! Bayern zabio u nadoknadi, ali bilo je prekasno za čudo (1:1)

REUTERS/Kai Pfaffenbach
06.05.2026. u 23:00
Imao je siguran prolaz PSG do kasne faze sudačke nadoknade, Kane je malo začinio sve skupa... Ali, vremena je bilo premalo, aktualni prvak Europe imat će priliku obraniti svoj naslov, i to protiv Arsenala, 30. svibnja

Nakon Arsenala u finale nogometne Lige prvaka plasirao se branitelj naslova PSG koji je u Munchenu odigrao 1-1 protiv Bayerna obranivši pobjedu 5-4 iz prvog ogleda.

Nakon pariškog spektakla sa čak devet golova i trijumfa PSG-a sa 5-4, uzvrat je ipak donio čvršći nogomet s daleko manje golova i prigoda.

PSG je poveo u trećoj minuti golom Ousmanea Dembelea, a izjednačio je Harry Kane u četvrtoj minuti nadoknade.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić igrao je za bavarski sastav do 67. minute kada ga je zamijenio Alphonso Davies.

PSG će u finalu, 30. svibnja na Puškaš Areni u Budimpešti igrati protiv Arsenala koji je u utorak u Londonu pobijedio Atletico Madrid sa 1-0 nakon što je prvi susret završio 1-1.

Utakmica je odlučena u posljednjim trenucima prvog poluvremena, a junak londonskog sastava bio je Bukayo Saka, jedini strijelac u uzvratu.

PSG je izborio svoje treće finale, a jedinu titulu pariški sastav je osvojio lani, dok je 2020. izgubio od Bayerna. S druge strane Arsenal je izborio drugi nastup u finalu Lige prvaka u svojoj povijesti. Premijernu finalnu utakmicu londonska je momčad odigrala 2006. godine kada je poražena od Barcelone.

Počelo je sjajno za ljubitelje nogometa. PSG je poveo nakon dvije minute i 20 sekundi igre. Nakon odličnog dodavanja Fabiana Ruiza, sjajni Gruzijac Kvicha Kvaratskhelia je probio lijevu stranu, te povratnom loptom uposlio Ousmanea Dembelea. Francuski napadač ostao je sam i iz prve pucao precizno za vodstvo gostiju.

Činilo se kako bi to mogao biti novi spektakl, sigurni smo, gotovo nitko u tom trenutku nije mogao vjerovati kako sve do sudačke nadoknade više neće biti golova.

Bavarci su prvi put ozbiljnije zaprijetili u 15. minuti, probio je Luis Diaz dodavši do Michaela Olisea koji je odmah pucao, no Parižani su u posljednji trenutak blokirali njegov udarac. U 23. minuti je pucao i Diaz, a četiri minute kasnije Olise, obojica neprecizno preko gola.

U 29. minuti došlo je do sporne situacije. Nuno Mendes je igrao rukom na sredini terena, no umjesto drugog žutog kartona, portugalski sudac Joao Pinheiro je svirao prekršaj domaćeg igrača Laimera. Samo dvije minut kasnije rukom je igrao i Joao Neves nakon što ga u kaznenom prostoru napucao suigrač Vitinha. Igrači Bayerna su tražili kazneni udarac, no sudac je ostao nijem.

U 44. minuti Bayern je imao i najbolju priliku u prvom dijelu. Musiala se probio kroz sredinu i potom pucao prizemnim udarcm, no Safonov je odlično reagirao.

Na otvaranju drugog dijela PSG je imao dvije lijepe prilike. Dva puta je pucao Doue u 57. i 63. minuti, ali je Neuer oba puta odlično reagirao.

Prvu veliku priliku u drugom poluvremenu Bayern je imao u 69. minuti kada je pucao Diaz, ali je vratar pariškog sastava bio spreman. Safonov je obranio i udarac Olisea dvije minute kasnije.

Njemački prvak je  pokušavao, no kao da je domaćin ostao bez "goriva. Vincent Kompany je pokušao izmjenapa podići rita, no PSG se znalački branio, a potom iz kontri stvarao velike problema. U posljednjim trenucima susreta Bayern je uspio izjednačiti. Za 1-1 je zabio Kane postigavši 55 gol ove sezone pri čemu 14. u Ligi prvaka.

BAYERN
Kane 90+4'
1-1
PSG
Dembele 3'
Liga prvaka - polufinale, 21.00, Allianz Arena, München
Kraj
(Kraj)

Gotovo je u Munchenu! PSG ide u finale. Bilo je za njih nezgodno krajem utakmice, ali preživjeli su onaj završni nalet Bavaraca. Dakle, Arsenal - PSG u finalu Lige prvaka, 30. svibnja u Budimpešti.

Gol
90+4' (Gol)

Kane! Gol, gol, gol! 1:1 je! Ali još je samo minuta do kraja... Može li se dogoditi čudo?

Nadoknada
(Nadoknada)

Igrat će se još 5 minuta sučevog dodatka.

88'

Traže opet Bavarci igranje rukom igrača PSG-a nakon serije opasnih udaraca, Laimera i mladog Karla prije svega.. Nije se oglašavao Pinheiro, a niti VAR soba. Nakon toga prijeti i Barcola, brani Neuer.

86'

Javna opomena i za Marquinhosa zbog povlačenja, ali lako će to podnijeti stoper PSG-a ako ovako ostane...

Zamjena
85' (Zamjena)

Još malo promjena, izlazi Upamecano, a u igri je Lennart Karl kod Bayerna. Za PSG umjesto Mendesa ulazi Mayulu.

83'

Imao je Bayern slobodan udarac iz dobre pozicije, Kimmich se odlučio na centaršut, a ne na udarac, boksa to Safonov i izbacuje daleko iz šesnaesterca.

Zamjena
79' (Zamjena)

Ulazi Nicolas Jackson u napad Bayerna umjesto Musiale, sve karte baca u napad Vincent Kompany.

Žuti karton
78' (Žuti karton )

Zvižde navijači Bayerna sada i svojim pulenima jer ovi nikako da nešto naprave u napadu, a onda opet sudac... Tražili su svi domaći igrači prekršaj nad Musialom na rubu kaznenog prostora, sudi Pinheiro faul u napadu i daje žuti karton Luisu Diazu zbog prigovora.

Zamjena
76' (Zamjena)

Doue sada ide van, ulazi Lucas Hernandez u obranu. Također, van ide Fabian Ruiz, a u igri je Beraldo. Betonira sada zadnju liniju Luis Enrique.

75'

Doue! Još jednom na lijevu nogu se izvlači mladi Francuz, ide to pored gola.

74'

Probao je Olise, Pacho je to skoro skrenuo u vlastitu mrežu... No, bit će samo korner za Bayern. Kreće završni nalet domaćih, vremena je sve manje.

72'

Trese se mreža, ali s vanjske strane. Još jednom pokušava Doue, ali puno je posla napravio Kvaratskhelia nakon novog poigravanja obrane Bayerna.

70'

Još jednom Safonov! Tukao je sada Olise, pobjegao je prethodno Mendesu, ali trebao je taj udarac biti i opasniji... 20 minuta do kraja u Munchenu...

69'

Velika prilika Bayerna! Brani Safonov udarac Luisa Diaza. Sjajno proigravanje tek ušlog Daviesa... Odmah su se digle i tribine, razina decibela u Munchenu značajno je porasla.

Zamjena
68' (Zamjena)

Prošlo je neko vrijeme do novog prekida, a to je značilo dvostruku promjenu kod Bayerna. Umjesto našeg Josipa Stanišića ulazi Alphonso Davies, a Kim Min-Jae mijenja Taha.

Zamjena
66' (Zamjena)

Evo i prvih promjena večeras. Mijenjaju i Kompany i Luis Enrique. Prvo će promijeniti gosti, van ide Dembele, a umjesto njega u igri je Barcola.

65'

Sjajan udarac Douea i nova velika obrana Neuera! Sam je Doue išao nakon dugog trka to završavati, bio je to itekako nezgodan udarac, ali vratar Bayerna nije savladan.

62'

Gađao je sada i naš Stanišić nakon dodavanja Pavlovića. Išlo je ovo prizemno prema Safonovu, nije ruski vratar imao problema s tom loptom.

59'

Kao da kopni napadačka oštrica Bayerna večeras... No, ni u ludilu ih se ne smije opisivati. Ako itko može, oni mogu i u dvije minute zabiti dva pogotka, koliko im sada treba za produžetke.

57'

Evo nam i Douea, sjajan njegov udarac obranio je Neuer. Pozicija je bila dosta teška, uspio je Doue pucati, ali iskazao se Neuer još jednom. U nastavku akcije probao je i Kvaratskhelia, opet je obranio Neuer.

55'

Pišemo udarac Pavlovića nakon kratkotrajne akcije poslije spomenutog slobodnog udarca Kimmicha, otišlo je to daleko, visoko preko gola.

54'

Sada su Marquinhos i Kane bili u zračnom duelu, nema nikakvih dodatnih sankcija za Brazilca, ali imat će Bayern slobodni udarac s dobre pozicije.

52'

Nešto mirniji početak od očekivanog. Bayern i dalje ima "planinu" pred sobom, PSG je iz minute u minutu sve bliže finalu Lige prvaka.

50'

Nedugo nakon nastavka utakmice opet je po glavi dobio Pacho... Baš nema sreće, sad je na njega laktom naletio Laimer i baš ga propisno nasadio... Nema javnih opomena za igrače Bayerna.

48'

U duelu Kanea i Pacha nastradao je stoper Bayerna, morat će igra biti prekinuta da bi Ekvadorac prošao protokol o potresu mozga.

46'

Počelo je drugo poluvrijeme u Munchenu.

Poluvrijeme
(Poluvrijeme)

Kraj prvog dijela na Allianz Areni! PSG ima 6:4 u ukupnom rezultatu, Bavarcima trebaju dva gola za produžetke. Ljuti su i dalje na neke odluke suca, ali moraju se trgnuti u nastavku kako bi ostali u igri. Dodajmo da je u predzadnjem napadu prvog dijela Kvaratskhelia dobio žuti karton zbog namjernog napucavanja lopte kod prekida.

Nadoknada
(Nadoknada)

Igrat će se još dvije minute dodanog vremena u prvom poluvremenu. Zvižduci navijača Bayerna i na ovu odluku suca.

44'

Velika prilika Musiale, brani Safonov! E sada se sjajno probio i došao u matnu situaciju, no ruski vratar to skida, a onda u nastavku akcije još jednom tuče Musiala na ubačaj Pavlovića, to sad nije bilo tako blizu.

42'

Musiala sada prolazi i stiže u blizinu gola Safonova, daje loptu u sredinu, no tamo su se već ispriječili stoperi pariške momčadi. Nema ugroze za Safonova.

40'

Bližimo se koncu prvog dijela, može li sjevnuti još kakva spektakularna akcija, možda vidimo još koji gol...

37'

Nastavljaju prijetiti Parižani, opet je Kvaratskhelia napravio dar-mar i izborio korner. Možda je  mogao i uposliti Ruiza na drugoj stativi...

35'

Manuel Neuer je sada u jednom trenutku spriječio navijače Bayerna da s tribina gađaju suca utakmice i neke igrače PSG-a. Ljuti su na njega zbog nekoliko odluka koje je donio u korist PSG-a. Smatraju mnogi, Bavarci su zakinuti za jedanaesterac...

33'

Slobodni udarac sjajno su izveli domaći, na drugu stativu je lopta došla do Joaoa Nevesa koji opasno prijeti glavom, Neuer je fantastično to obranio i odbio u korner. Velika prilika za PSG.

Žuti karton
32' (Žuti karton )

Evo i nove javne opomene, ovoga puta za našeg Stanišića. Reakcija je to bila na prekršaj dosuđen igračima PSG-a. Stanišić je požutio zbog prigovora prema sucu.

31'

Stanišić tuče prema golu, Safonov to nekako zaustavlja, a onda se opet ore zvižduci Allianz Arenom! Traže Bavarci igranje rukom kod izbijanja lopte Vitinhe iz obrane PSG-a! Ništa ne sudi Pinheiro. VAR analiza je završila. Neves je svakako igrao rukom, no suci smatraju da nema osnova za kazneni udarac.

29'

Sada Laimer gubi živce jer po njegovom mišljenju Mendes, koji već ima žuti karton, igra rukom. Bilo je igranja rukom svakako, ali ranije je portugalski sudac vjerojatno dosudio prekršaj u korist Parižana. No, Mendes svakako pleše po rubu isključenja. A desnog beka Hakimija danas nema zbog ozljede.

28'

Olise! Izvukao se na udarac, tražio je pravu poziciju i zaprijetio. Izbacio se na lijevu nogu i oprobao svoj udarac, prevario je pritom i Mendesa, ali mreža Safonova i dalje je nedirnuta danas.

26'

Uh, sada jedan nezgodan sudar Upamecana i Mendesa u borbi za "ničiju loptu", bit će ipak sve u  redu s obojicom.

24'

Probali su Mendes i Kvaratskhelia sada odigrati dupli pas, Laimer to nije dopustio pa je lopta lagano stigla do Neuera na golu. Prešli smo središnju točku prvog dijela, PSG ima dva gola prednosti u ukupnom zbiru.

22'

Što je sad napravio Luis Diaz! Ne zna Zaire-Emery kako se zove nakon ovog slaloma Kolumbijca, nakon ringišpila se odlučio i na udarac koji je ipak bio neprecizan.

21'

Probao je zaprijetiti Kvaratskhelia nakon što si je iskreirao poziciju za udarac s ruba kaznenog prostora, blokirao ga je Kimmich. Načas se, dakle, otvorila nova dobra situacija za PSG.

17'

Nakon "lude minute" malo, tek lagano zatišje. Bilo je i kraćeg prekida budući da se pružala pomoć Musiali, no nema govora o težoj ozljedi.

15'

Visoka je lopta Kimmicha za Kanea bila, ali Zaire-Emery je pogriješio pa je Bayern imao dobru situaciju pred golom, Olise je pucao nakon sjajne lopte Diaza u sredinu, a Mendes je to blokirao. Bio je to čisti zicer za domaće. No, uslijedila je kontra Kvaratskhelije, Upamecano ga je probao stići, od svega - korner za PSG. Dosad najluđa minuta utakmice...

13'

Olise probija Mendesa, lopta odlazi izvan granica igrališta, domaći navijači žestoko traže korner, ali portugalski sudac Pinheiro pokazuje na gol-aut.

11'

Dobra lopta Olisea u prostor za Kanea, izblokirao je Pacho. Nije to ni stiglo do Safonova, obranio se PSG.

9'

Nešto između udarca i ubačaja Olisea s desne strane, nije s time problema imao Safonov na vratima PSG-a.

Žuti karton
8' (Žuti karton )

Mendes ruši Olisea uz aut liniju na desnoj strani napada Bavaraca i za to dobiva žuti karton. Mogli bi ovo biti počeci stanovitih problema za Parižane... Nije dobro da netko iz zadnje linije ovako rano "požuti"...

5'

Bolji početak, opet, nismo mogli poželjeti! Skupo bi Bavarce mogle stajati greške njihove uže obrane, ali ne treba sumnjati da će domaćin spremiti brzi odgovor. Sada je ukupno 6:4 u dvije utakmice za aktualnog prvaka Europe.

Gol
3' (Gol)

GOOOOOL! Dembele! Vodi PSG! Upamecano griješi, Kvaratskhelia ga lomi na lijevoj strani, daje u sredinu, a tamo Dembele ne griješi! 0:1 u Munchenu!

2'

Već po prvim proigravanjima, akcijama na terenu vidimo da će i večeras biti spektakularna utakmica. Allianz Arenom zaglušujuće se ori: "Bayern, Bayern!"

Početak
(Početak)

Utakmica u Munchenu je počela!

SASTAVI

BAYERN: Neuer - Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlović - Olise, Musiala, Diaz - Kane

PSG: Safonov - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Ruiz, Vitinha, Neves - Doue, Dembele, Kvaratskhelia

TV-PRIJENOS

Ovoga puta prijenos je u Hrvatskoj dostupan većem broju gledatelja, budući da je on dostupan na Drugom programu Hrvatske Radiotelevizije (HRT-HTV 2).

KOSTUR

Sve se zna. U finalu koje će se 30. svibnja održati na stadionu Ferenc Puskas u Budimpešti već čeka Arsenal koji je s 2:1 u dvije utakmice prošao madridski Atletico.

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je uzvratni dvoboj polufinala Lige prvaka između Bayerna i PSG-a. Bude li nam sraz titana i ovoga puta podario ljepoticu, kao i prije tjedan dana na Parku prinčeva kada je završilo 5:4 za domaćine, bit će to još jedna noć za pamćenje. Ne preostaje nam ništa drugo nego udobno se smjestiti i uživati...

Komentara 1

Pogledaj Sve
ME
MehutoGonzales
23:08 06.05.2026.

Čestitke portugalcu u plavom. Parižani su mu zahvalni, a i arapi će ga lijepo nagraditi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još