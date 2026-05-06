PSG je u finalu Lige prvaka! Bayern zabio u nadoknadi, ali bilo je prekasno za čudo (1:1)

Nakon Arsenala u finale nogometne Lige prvaka plasirao se branitelj naslova PSG koji je u Munchenu odigrao 1-1 protiv Bayerna obranivši pobjedu 5-4 iz prvog ogleda.

Nakon pariškog spektakla sa čak devet golova i trijumfa PSG-a sa 5-4, uzvrat je ipak donio čvršći nogomet s daleko manje golova i prigoda.

PSG je poveo u trećoj minuti golom Ousmanea Dembelea, a izjednačio je Harry Kane u četvrtoj minuti nadoknade.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić igrao je za bavarski sastav do 67. minute kada ga je zamijenio Alphonso Davies.

PSG će u finalu, 30. svibnja na Puškaš Areni u Budimpešti igrati protiv Arsenala koji je u utorak u Londonu pobijedio Atletico Madrid sa 1-0 nakon što je prvi susret završio 1-1.

Utakmica je odlučena u posljednjim trenucima prvog poluvremena, a junak londonskog sastava bio je Bukayo Saka, jedini strijelac u uzvratu.

PSG je izborio svoje treće finale, a jedinu titulu pariški sastav je osvojio lani, dok je 2020. izgubio od Bayerna. S druge strane Arsenal je izborio drugi nastup u finalu Lige prvaka u svojoj povijesti. Premijernu finalnu utakmicu londonska je momčad odigrala 2006. godine kada je poražena od Barcelone.

Počelo je sjajno za ljubitelje nogometa. PSG je poveo nakon dvije minute i 20 sekundi igre. Nakon odličnog dodavanja Fabiana Ruiza, sjajni Gruzijac Kvicha Kvaratskhelia je probio lijevu stranu, te povratnom loptom uposlio Ousmanea Dembelea. Francuski napadač ostao je sam i iz prve pucao precizno za vodstvo gostiju.

Činilo se kako bi to mogao biti novi spektakl, sigurni smo, gotovo nitko u tom trenutku nije mogao vjerovati kako sve do sudačke nadoknade više neće biti golova.

Bavarci su prvi put ozbiljnije zaprijetili u 15. minuti, probio je Luis Diaz dodavši do Michaela Olisea koji je odmah pucao, no Parižani su u posljednji trenutak blokirali njegov udarac. U 23. minuti je pucao i Diaz, a četiri minute kasnije Olise, obojica neprecizno preko gola.

U 29. minuti došlo je do sporne situacije. Nuno Mendes je igrao rukom na sredini terena, no umjesto drugog žutog kartona, portugalski sudac Joao Pinheiro je svirao prekršaj domaćeg igrača Laimera. Samo dvije minut kasnije rukom je igrao i Joao Neves nakon što ga u kaznenom prostoru napucao suigrač Vitinha. Igrači Bayerna su tražili kazneni udarac, no sudac je ostao nijem.

U 44. minuti Bayern je imao i najbolju priliku u prvom dijelu. Musiala se probio kroz sredinu i potom pucao prizemnim udarcm, no Safonov je odlično reagirao.

Na otvaranju drugog dijela PSG je imao dvije lijepe prilike. Dva puta je pucao Doue u 57. i 63. minuti, ali je Neuer oba puta odlično reagirao.

Prvu veliku priliku u drugom poluvremenu Bayern je imao u 69. minuti kada je pucao Diaz, ali je vratar pariškog sastava bio spreman. Safonov je obranio i udarac Olisea dvije minute kasnije.

Njemački prvak je pokušavao, no kao da je domaćin ostao bez "goriva. Vincent Kompany je pokušao izmjenapa podići rita, no PSG se znalački branio, a potom iz kontri stvarao velike problema. U posljednjim trenucima susreta Bayern je uspio izjednačiti. Za 1-1 je zabio Kane postigavši 55 gol ove sezone pri čemu 14. u Ligi prvaka.