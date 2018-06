Ivica Kostelić se prebacio na novi sport! I već je upisao prvu pobjedu

Sportski duh skijaškog velikana Ivice Kostelića (38) nikad ne miruje. Zima je za njega već daleka prošlost pa skije miruju, no zato je jedan od naših najvećih sportaša započeo jedriličarsku sezonu. Jer, njemu je bitan kontakt s majkom prirodom, a zimske pustolovine po Grenlandu i Islandu odnosno ljetne po Jadranu i Mediteranu za takvo što su idealne.

Najnoviju okončao je nešto prije ponoći, u noći sa četvrtka na petak u talijanskom Caorleu, mjestu blizu Venecije gdje je bio start i cilj regate "La Cinquecento". Bila je to utrka dvojaca na 500 nautičkih milja, od Caorlea do južnojadranskog otoka Tremiti, u kojoj je Ivica izborio svoju prvu jedriličarsku pobjedu i to uz pomoć iskusnog "morskog vuka" Ivana Kljakovića Gašpića (34).

- Imati na brodu trostrukog prvaka Europe u klasi finn bilo je neprocjenjivo. No, osim što je vrhunski jedriličar, Bambi je fantastičan i s tehničke strane, po pitanju optimizacije broda, a to ima gotovo jednaku vrijednost kao i njegovo umijeće jedrenja - kazao je Ivica nakon što su on i Bambi u cilj ušli prvi.

- "La Cinquecento" je najstarija, najduža i najprestižnija utrka za dvojce na Jadranu, a mi smo došli prvi u konkurenciji oko 25 brodova. Za razliku od prethodne regate, a to je bila utrka na 200 nautičkih milja kada nam je puknulo jedro, na ovoj regat nismo imali tehničkih problema i meni je najveće zadovoljstvo da je brod izdržao. U konkurenciji su bila još dva broda iz ove klase, a mi smo ispred njih stigli za 42 od 52 nautičke milje i to je nešto što mi nebismo mogli na račun jedriličarskog znanja i sreće s vremenom da brod nije vrlo brz.

A to je brod kojeg je Ivica nedavno kupio i kojeg nam je ovako opisao:

- To je brod koji je imao puno uspjeha na Jadranu, ali nikad na ovom tipu regata iako je napravljen za utrkivanje dvojaca i samaca. Ime mu je "Croatia Full of Life Ola", dug je 12,18 metara, širok 4,5 metara, ima gaz tri metra i nešto više od 4,5 tona težine.

Utrka koju je završio slavodobitno započela je u nedjelju u podne, a završila je nešto manje od 108 sati kasnije i sve se vozilo u komadu. Bez etapa. I bez dovoljno spavanja.

- Svatko od nas dvojice spavao je kada je bio umoran, dakako, uvijek na smjene. Spavalo bi se obično tri sata po noći i još nešto po danu, a ako je situacija na moru teška onda se ne spava.

No, ovaj put je bio manjak vjetra.

- To je regatu činilo zahtjevnijom jer je stalno trebalo voditi računa o lokalnim uvjetima koji su promjenjivi. Gledali smo da iskoristimo svaki dašak vjetra i zato smo imali jako puno promjena jedara što je fizički zahtjevan posao. Imali smo jako puno promjena jedara i žao mi je što ih nismo sve pisali jer to je strahovita brojka.

Ivica planira jedriti cijelo ljeto.

- Krajem lipnja je regata Trani - Dubrovnik, a potom Civitanova - Šibenik. U kolovozu nema ništa, a u rujan je zasad otvoren. U listopadu bi trebala biti regata od 1000 milja iz Biograda do grčkog Lefkasa, a nakon toga poznata Jabuka te na kraju utrka samaca Sveti Nikola koja me jako zanima. Ja nisam jedriličar i moram jedriti jako puno da dosegnem neku pristojnu razinu znanja.

Vodi li sve to kao nekoj pustolovini preko Atlantika ili možda oplovljavanju svijeta?

- Ovaj broj je napravljen za utrke na oceanu, ne za Jadran, i ja bih tamo rado otišao no sve će ovisiti o tome hoću li moći zatvoriti budžet za takav pothvat. Osim utrke preko Atlantika ja bih se volio upustiti i u neku utrku oko svijeta jer i takve postoje. Mene više zanima utrkivanje, nego da idem sam, no sve će to ovisiti o budžetu...

Kad će skijaški velikan - ukupni pobjednik Svjetskog kupa, svjetski prvak u slalomu i četverostruki osvajač olimpijskog srebra - ponovo stati na skije. Barem simbolično.

- Dogovoreno je da ću u rujnu ići s dečkima na Hintertux, u ulozi u kojoj sam bio i na ZOI u Pyenongchangu, kao trener savjetnik - kazao nam je Ivica prije no što će iz Caorlea krenuti prema jugu Jadrana.

- Mljet je odlično mjesto za jedrenje. Blizu je otvoreno more, izlazak iz Jadrana, gdje mogu trenirati.