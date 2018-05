Modrić konačno progovorio o suđenju Zdravku Mamiću: To je velika nepravda!

Luka Modrić u subotu je s Real Madridom osvojio treći uzastopni naslov u Ligi prvaka te četvrti ukupno. Kapetanu hrvatske reprezentacije na terenu ide sjajno, ali je na sudu imao neugodnu situaciju jer je svjedok na suđenju Zdravku Mamiću. Zbog toga kod nekih navijača u Hrvatskoj ne kotira najbolje. Smeta li ga to?

- Ne ometaju me, mislim da to pokazujem na terenu. I svojim igrama u kvalifikacijama i u Real Madridu pokazao sam da me to ništa ne ometa. Znam da mi je savjest čista, to je meni najbitnije. Mislim da je sve ovo što mi se događa velika nepravda, ali što je tu je, vjerojatno tu ima i neke moje krivice, no dobro... Ponavljam, najbitnije je da mi je savjest čista i da mi te stvari ne smetaju i ne utječu na moju izvedbu na terenu - rekao je Modrić za Sportske novosti.

Hoće li navijači biti podrška vatrenima u Rusiji?

- Stvarno mi je teško to procijeniti. Nadam se da će biti. Uvijek smo govorili da nam je bitna navijačka podrška i nadam se da će biti uz nas, ali najbitnije je ono što mi radimo na terenu, s podrškom ili bez nje. Vjerujem da ćemo je imati, no presudno je da se mi skupimo, da budemo kao jedno, što je bio slučaj u posljednjim utakmicama kvalifikacija s Ukrajinom i Grčkom. Kad je bilo stani-pani, bili smo pravi. Vjerujem da ćemo takvi biti i u Rusiji. S podrškom navijača bili bismo još bolji, ali ako je ne bude, ponavljam, bitno je kakvi ćemo biti na terenu.