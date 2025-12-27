Naši Portali
SKIJANJE

Marco Schwarz slavio u veleslalomu ispred tri Švicarca i ostvario osmu pobjedu u Svjetskom kupu

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Giant Slalom
Angelika Warmuth/REUTERS
VL
Autor
Hina
27.12.2025.
u 16:00

Iako je Odermatt danas ostao bez postolja prvi je u poretku superveleslaloma s 275 bodova. Drugi je Austrijanac Vincent Kriechmayr s 209 bodova, a treći njegov sunarodnjak Raphael Haaser sa 146 bodova

Austrijanac Marco Schwarz pobijedio je u subotu u superveleslalomu kojeg su skijaši u Livignu vozili za Svjetski kup, ispred trojice Švicaraca među kojima je bio i vodeći u ukupnom poretku Marco Odermatt.

Schwarz je u Livignu ostvario svoju osmu pobjedu u Svjetskom kupu, ali prvu u superveleslalomu, s vremenom 1:10.33. Iza njega su ostala trojica Švicaraca drugi je Alexis Monney s 20 sekundi zaostatka, treći Franjo Von Allmen s 25 stotinki zaostatka, a Odermatt je  četvrti s 29 stotinke sporijim vremenom.

Iako je Odermatt danas ostao bez postolja prvi je u poretku superveleslaloma s 275 bodova. Drugi je Austrijanac Vincent Kriechmayr s 209 bodova, a treći njegov sunarodnjak Raphael Haaser sa 146 bodova.

U ukupnom poretku Odermatt je vodeći s n855 bodova, Schwarz je drugi s 451 bodoma, a treći je još jedan Švicarac Loic Meillard s 380 bodova. 

Ključne riječi
Marco Schwarz Veleslalom Skijanje

