FOTO/VIDEO Pogledajte veliku galeriju fotografija s koncerta Marka Perkovića Thompsona u Areni

U sklopu turneje "Hodočasnik" na kojoj promovira svoj istoimeni album, pjevač Marko Perković Thompson održao je koncert u Areni Zagreb.
Foto: Čitatelj
Nastup je trajao tri sata, a pjevač je izveo svoje najveće hitove.
Foto: Čitatelj
Na početku koncerta publici je najavio lijepu večer i obećao i jednu božićnu pjesmu
Foto: Čitatelj
Svoj nastup u Areni otvorio je pjesmom "Ravnoteža".
Foto: Čitatelj
Posebno emotivna bila je izvedba pjesme "Ratnici svjetla" kada je pjevač rekao: "Za sve branitelje koji su dali život upalite svjetla".
Foto: Čitatelj
Najveća euforija je nastala kada je Marko Perković Thompson izveo pjesmu "Čavoglave" te je rekao kako su se oko te pjesme lomila koplja uoči koncerta u Zagrebu.
Foto: Čitatelj
Kakva je atmosfera vladala na zagrebačkom koncertu pogledajte u nastavku galerije.
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
Foto: Čitatelj
