FOTO/VIDEO Pogledajte veliku galeriju fotografija s koncerta Marka Perkovića Thompsona u Areni
U sklopu turneje "Hodočasnik" na kojoj promovira svoj istoimeni album, pjevač Marko Perković Thompson održao je koncert u Areni Zagreb.
Nastup je trajao tri sata, a pjevač je izveo svoje najveće hitove.
Na početku koncerta publici je najavio lijepu večer i obećao i jednu božićnu pjesmu
Svoj nastup u Areni otvorio je pjesmom "Ravnoteža".
Posebno emotivna bila je izvedba pjesme "Ratnici svjetla" kada je pjevač rekao: "Za sve branitelje koji su dali život upalite svjetla".
Najveća euforija je nastala kada je Marko Perković Thompson izveo pjesmu "Čavoglave" te je rekao kako su se oko te pjesme lomila koplja uoči koncerta u Zagrebu.
Kakva je atmosfera vladala na zagrebačkom koncertu pogledajte u nastavku galerije.
