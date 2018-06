Želim finale sa Srbijom! Atmosfera bi bila fantastična, a Krstajić je dio moje obitelji

Postoji li kod vas, igrača Barcelone, ljubomora i zavist na Realov europski naslov, pitali smo jučer u Rovinju, u razgovoru jedan na jedan, Ivana Rakitića.

– Ne, kod mene ne, osim u smislu da ga ja želim osvojiti, ja želim biti prvak Europe! Ali nisam ljubomoran na Real, može to biti Liverpool, Bayern, bilo tko. Realu svaka čast, meni je jako drago da imam dvojicu braće koja su to osvojila, dvojicu velikih prijatelja, a isto mi je tako žao zbog Dejana. Drago mi je i da se nastavlja hrvatska tradicija osvajanja Lige prvaka – kaže Rakitić.

Barci je sad cilj Liga prvaka

Real je europski prvak, a vi ste mu pobjegli čak 17 bodova u Primeri.

– Mi jesmo bolji od njih, ali nije slučajno da oni to mogu osvojiti tri godine zaredom, oni su to zaslužili. Koliko god ljudi govorili da ne igraju dobro, oni su osvojili! To je ono što ostaje, što se piše. Mi moramo poraditi da se ti neki detalji prebace na našu stranu, da nam se ne dogodi više loš dan kao protiv Rome ili prošle godine protiv Juventusa. Uvjeren sam, uza sav respekt prema svima, da mi imamo najbolju momčad u Europi. I da nam je mjesto gore. Ali to moramo i dokazati na terenu, u svakoj utakmici. Sad znamo da nam je prvi cilj u sljedećoj sezoni Liga prvaka.

Odigrali ste čak 55 klupskih utakmica ove sezone. Je li nastupio umor, zasićenje?

– Da ih je bilo manje, to bi značilo da smo ranije ispali u kupu ili u Ligi prvaka, možda ne bih odigrao toliko u prvenstvu, nikako ne bi bilo dobro. Bilo je 5-6 dana odmora koje sam proveo s obitelji. Volim provoditi vrijeme sa suprugom i s djecom, to je ono što mi nedostaje. A previše utakmica? Ma ja obožavam nogomet, lud sam za nogometom, mogao bih cijeli dan pričati o nogometu... – veli Ivan.

Kakav je bio rastanak s Messijem?

– Kao i svim suigračima koji idu na SP, poželio sam mu sreću. S Messijem sam razgovarao i zaključili smo da bi nam bilo drago da obje naše reprezentacije prođu skupinu. Kad imaš najboljega na svijetu, onda si automatski favorit cijeloga SP-a. Iako je on rekao da nisu, Argentina je uvijek tu, opasna za sve.

Kako se Messi nosi s ogromnim pritiskom tamošnje javnosti koja želi svjetski naslov?

– Ne postoji čovjek u Argentini koji više od Messija želi osvojiti naslov svjetskog prvaka. On bi dao nekoliko titula koje je osvojio s Barcelonom za jednu s Argentinom. Pritisak je prisutan kad imaš najboljega svih vremena. Da Messi igra tenis, osvojio bi pedeset Grand Slamova, ali nogomet ne igraš sam.

Strahujete li od utakmice s Brazilom? Da nam se ne naruši dobro ozračje.

– Igrati protiv Brazila je nešto posebno. Oni se kao i mi pripremaju za SP. Niti će njima značiti nešto ako pobijede niti će se nešto promijeniti ako izgube. Bitno je da uhvatiš ritam, isprobaš nekoliko stvari, a pobijediti želiš uvijek. No moramo biti svjesni da rezultat nije najbitniji. Niti ćemo mi bolje krenuti u Rusiji ako pobijedimo s 3:0 niti ćemo biti ‘mrtvi’ ako izgubimo s 3:0.

Bit će ovo prvenstvo vaših brojnih prijatelja iz Španjolske, Njemačke, Švicarske, ali i Srbije. Imate poseban odnos s njihovim izbornikom Mladenom Krstajićem, dobitnikom Večernjakova pečata.

– Mladena Krstajića poznajem bolje nego svoga izbornika i bolje od svih ostalih mojih trenera. Mladen je za mene... teško mi je reći brat, jer je dosta stariji od mene, ali on je dio moje obitelji. On je moj! Znam sve o njihovim pripremama jer se čujemo cijelo vrijeme, znam kako razmišlja, kakvu ideju nogometa ima, što očekuje... On je jedan od malo bivših igrača koji razumije kako se ponašati kada prestaneš igrati i dobiješ novu funkciju. Nekada je teško razumjeti da više nisi igrač. Svaka čast ljudima što su mu dali tu priliku. Čujem od nekih igrača da su sretni i zadovoljni s njim i neka to onda iskoristi da napravi pravu karijeru kao trener.

Puno očekujem od Rebića

Željeli biste finale SP-a protiv Srbije?

– Naravno! Imali bismo fantastičnu atmosferu u tom finalu, a boriti se u takvoj utakmici protiv svoga prijatelja, koji je toliko pomogao u životu, u karijeri, bilo bi posebno lijepo.

Koga od suigrača vidite kao potencijalno iznenađenje Svjetskog prvenstva?

– Volim spomenuti Rebića, koji je ponajbolji igrač u Eintrachtu i jedan od najboljih u Bundesligi. Nije slučajno da je on sam, na svoj način, donio Eintrachtu naslov u kupu. Jako puno očekujem od njega na SP-u, da napravi još jedan iskorak u svojoj karijeri – zaključio je Rakitić.

Hrvatska je prije 20 godina bila brončana na SP-u i taj rezultat uvijek se očekuje od naše vrste.

– Kad imaš tu priliku igrati na SP-u, a još kad znaš što se dogodilo prije 20 godina, kada smo bili korak do finala, želja je uvijek to ponoviti. Nijedna reprezentacija neće reći da im je drago samo da su na SP-u. Naravno da nam je želja otići do kraja, ali ne zato što smo prije 20 godina bili treći. Ni Nijemci koji drže titulu ne mogu reći da imaju veći motiv od nas – kaže Ivan.

Gdje ste bili u ljeto 1998.? Imali ste tada 10 godina.

– Bio sam kod kuće u Möhlinu, bilo nas je 20-30 u kući. Najviše se sjećam gola Prosinečkog protiv Jamajke, kad smo skakali od sreće, ma s prvog, drugog kata su skakali ljudi! Sjećam se, nažalost, i golova Thurama. Kad sam ga nedavno vidio u Barceloni, rekao sam mu da mu to nikada neću zaboraviti. Samo se nasmijao.