'OČAJNI SMO'

Omiljeni sportaš (20) poginuo nakon strašne prometne nesreće na Badnjak: Slučaj je šokirao sve

PIXSELL TOP 100 - 2025
Hrvoje Kostelac
VL
Autor
Stjepan Meleš
27.12.2025.
u 08:16

Bolger je za britanske medije odao počast preminulom sportašu kojeg je opisao 'ponosom svojih roditelja'

U stravičnoj prometnoj nesreći u središnjoj Irskoj stradao je talentirani dvadesetogodišnji jahač konja (džokej) Paul Kavanagh. Kavanagh je preminuo nakon prometne nesreće na Badnjak koja se dogodila u 2 sata ujutro na cesti N20 u Brureeu u jugoistočnom Limerick, a policija istražuje slučaj koji je šokirao Otok.

Irski džokeji koji jašu u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj nosili su jučer crne trake na rukavu u čast mladom jahaču, rodom iz Tuama u okrugu Galway, koji je posljednje dvije godine radio u staji Ende Bolgera. Bolger je za britanske medije odao počast preminulom sportašu kojeg je opisao 'ponosom svojih roditelja'.

- Očajni smo. Bio je najljubazniji, najbolje odgojen i uljuđen mladić s kojim smo ikada imali posla. Bio je ponos svojih roditelja. Ne mogu ni zamisliti kroz što prolaze. Bio je vrlo dobar prijatelj s Rossom Ryanom, a Rossov otac ga je poslao kod mene. Bio je ovdje dvije godine. Pomagali smo mu cijelo vrijeme. Imamo lijepog konja po imenu Solitary Man, a on ga je jahao nekoliko puta… Tako je tužno - poručio je Bolger.

Ključne riječi
Ujedinjeno Kraljevstvo džokej prometna nesreća Irska

Komentara 1

LO
lojtra1
09:05 27.12.2025.

Najvece je pitanje kako mlade nauciti da (svoju) voznju gledaju kao jedan vrlo ozbiljan i potencijalno opasan posao. Nazalost mnogi od njih u voznji vide samo "uzivanje".

