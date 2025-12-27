Velika nada Dinama i hrvatskog nogometa ponovno je ostala bez kluba

U nekim trenucima svoje karijere možda je donio krive odluke, u nekima zacijelo nije bilo ni sreće, no ovaj talentirani vezni igrač morao je sa svojim umijećem napraviti puno veću karijeru. Iako, Robert Murić ima 29 godina i sigurno bi u nekoj sredini, uz pravi pristup, mogao još nešto napraviti u svojoj karijeri, ali mora požuriti.

Naime, Murić je ponovno ostao bez kluba, imao je ugovor sa slovenskom Murom do kraja ove kalendarske godine s opcijom produženja, ali ta opcija neće biti aktivirana i Murić je ponovno slobodan igrač, to mu se dogodilo i u turskom Konyasporu i u Slavenu Belupu.

Robert Murić dijete je Dinama, došao je i do prve momčadi, ali je onda došlo do svađe njegovih predstavnika i Zdravka Mamića, nije želio potpisati ponuđeni ugovor i kao slobodni igrač otišao je u Ajax. Igrao je za mlađe kategorije, a onda upisao i dva nastupa za prvu momčad. Bio je na posudbi u Pescari i Bragi, da bi kao slobodni igrač došao u Rijeku.

Za Rijeku je odigrao 123 utakmice, postigao 38 pogodaka i upisao 26 asistencija, sjajno je igrao u sezoni 2021./22., imao je 12 pogodaka i deset asistencija, ali je onda odlučio otići u Tursku. za Konyaspor je odigrao 53 utakmice (četiri gola i isto toliko asistencija), potom je preselio u Koprivnicu i u 21 nastupu imao dva pogotka i dvije asistencije, te se rastao sa Slavenom Belupom.

U veljači 2024. godine došao je u Muru i do isteka ovog ugovora nastupio je 30 puta uz slab učinak, imao je samo jednu asistenciju.

S obzirom na to da mu je tek 29 godina, a slobodan je, za očekivati je da će naći klub u kojem će nastaviti, odnosno oživjeti svoju karijeru.