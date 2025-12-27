Naši Portali
Zizi nakon 13. mjesta

Zbog izazovnih uvjeta, zadovoljna sam da sam došla do cilja i uzela neke bodove

REUTERS
Autor
Dražen Brajdić
27.12.2025.
u 18:42

Nakon ove utrke Zrinka je u veleslalomskom poretku Svjetskog kupa pala sa trećeg na peto mjesto koje sada dijeli s najboljom skijašicom današnjice Mikaelom Shiffrin

Nakon rezervirane prve vožnje i boljeg drugog laufa, Zrinka Ljutić osvojila je 13. mjesto u petoj ovosezonskoj veleslalomskoj utrci održanoj u austrijskom Semmeringu. A u njoj je slavila domaća skijašica Julia Scheib koja je i preuzela vodstvo u veleslalomsko poretku u kojem Zagrepčanka sada dijeli peto mjesto.

Evo što je kazala najbolja hrvatska skijašica (za 2025. i najbolja sportašica Lijepe Naše) nakon tog nastupa s kojim ni sama nije posve zadovoljna s izvedbom ali jest s bodovnim utrškom. A on joj je omogućio da ne doživi veliki pad u poretku veleslalomašica u kojem se s trećeg spustila na peto mjesto koje sada dijeli s najboljom skijašicom današnjice Mikaelom Shiffrin.

- Na kraju dosta solidan rezultat s obzirom na lošiju prvu vožnju. Bili su jako izazovni uvjeti. Nismo imali stazu za zagrijavanje pa smo samo krenuli s utrkom. Snijeg je bio dosta specifičan a staza dosta grbava. Sama postavka nije bila nešto posebno ali u kombinaciji sa snijegom i uvjetima rezultiralo je to s dosta izazova u utrci. Bilo mi je dosta teško skijati u prvoj vožnji a u drugoj sam uspjela napasti pa što bude. I na kraju sam se popela za nekoliko mjesta i završila trinaesta, makar bez štapa.

A to što je ostala bez štapa podsjetilo je domaće medije na scene sa Sljemena kada je Janica u slalomsku utrku Svjetskog kupa odvezla bez štapa. Doduše, treba biti pošten pa reći da voziti veleslalom bez štapa nije isto što i slalom u kojem se on puno više koristi.

- Puno je skijašica izletjelo jer je bilo jako izazovno. Zadovoljna sam da sam došla do cilja i uzela neke bodove - kazala je Zizi koja je odmah nakon veleslaloma odjurila na trening slaloma jer ju u nedjelju (u 14.15 i u 17.45) , s reprezentativnom kolegicom Leonom Popović, očekuje slalomska utrka Svjetskog kupa.

- Odradila sam par rundi slaloma po stazi po kojoj je išao veleslalom da osjetim snijeg. Sutra je novi dan i ovo danas je već iza nas - kazala je Zrinka koja će u nedjelju pokušati okončati seriju izlijetanja u slalomskim utrkama.

Naime, u prethodna tri ovosezonska slalomska nastupa Zrinka nije uspjela završiti utrku pa je Semmering prilika za svojevrsno revitaliziranje "krvne slike".
