Karla Ivčić prva na kampu mladih talenata u Vrsaru

Autor
Damir Mrvec
26.12.2025.
u 22:34

Vrsar je proteklih sedam dana bio domaćin Eurotalents Development Campa III, u organizaciji Europske stolnoteniske unije (ETTU) i Hrvatskog stolnoteniskog saveza.

Kamp je okupio 22 perspektivna mlada europska talenta iz 11 zemalja, koji su u Vrsaru sudjelovali u intenzivnom programu treninga i razvoja.

Hrvatske boje na kampu su branile Karla Ivčić i Sara Rivetti, a posebno se istaknula Ivčić, koja je posljednjeg dana kampa osvojila prvo mjesto na završnom turniru u konkurenciji devet djevojaka, čime je zaokružila vrlo uspješan nastup. Turnir je osvojila sa svih sedam pobjeda, dok je Sara Rivetti morala odustati radi lakše ozljede. 

Ispred ETTU-a glavni supervisor bio je Zvonimir Korenić, dok je ulogu glavnog trenera obnašao Tomislav Kolarek, ujedno i izbornik hrvatske kadetske ženske reprezentacije. U stručnom radu sudjelovali su i Daniel Rojnić i Miodrag Banjac, kao i ostali treneri koji su dopratili svoje mlade sportaše.

Program kampa bio je iznimno zahtjevan - svakodnevno su se održavala dva treninga, u jutarnjem terminu od 9 do 12 sati te poslijepodnevnom od 16 do 19 sati, čime je mladim igračima omogućen maksimalan razvoj i stjecanje vrijednog međunarodnog iskustva.

Sudionici kampa izrazili su veliko zadovoljstvo organizacijom i domaćinstvom u Vrsaru, istaknuvši Hrvatsku kao izvrsnog domaćina ovakvih međunarodnih razvojnih projekata.

