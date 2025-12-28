Naši Portali
PRIPREMNA UTAKMICA

Hrvatska protiv Sjeverne Makedonije sa samo tri srebrna: U poluvremenu će se održati svečanost

storyeditor/2025-12-27/PXL_160325_129911911.jpg
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
28.12.2025.
u 09:00

U poluvremenu susreta Hrvatska – Sjeverna Makedonija proglasit će se rukometašica, rukometaš i trener godine

Rukometaši Hrvatske večeras će u porečkoj dvorani Žatika (20.30 sati) odigrati prijateljski susret protiv Sjeverne Makedonije. U ovom dijelu priprema izbornik Dagur Sigurdsson na raspolaganju ima većinu igrača koji vjerojatno neće vidjeti Europsko prvenstvo jer se oni najbolji priključuju tek 2. siječnja. Od igrača koji su trenutačno u Poreču na EP će sigurno tek Filip Glavaš, Tin Lučin, Ivano Pavlović, a njih su trojica osvojila srebro na SP-u u siječnju ove godine. Ostali se možda nametnu u porečkom dijelu priprema, a u tu skupinu svakako spadaju Ljevar, Raužan, Slavić i Ćeško.

Sjevernu Makedoniju vodi legendarni Kiril Lazarov, jedan od najboljih igrača svijeta svih vremena. U 27 godina dugoj karijeri osvojio je više od 40 trofeja. U Ligi prvaka postigao je više od 1300 pogodaka, a vjerojatno ni sam ne zna koliko je puta bio najbolji strijelac na velikim natjecanjima, ili u nacionalnim prvenstvima Makedonije, Hrvatske, Mađarske, Španjolske, Francuske i Katara za čije klubove je igrao. U Zagrebu je proveo pet godina u dva razdoblja (2000. – 2003., 2007. – 2010.). Tu mu je rođena kćer Lana tako da je za Hrvatsku i Zagreb jako vezan. Za makedonsku reprezentaciju odigrao je 236 utakmica i postigao nevjerojatnih 1728 pogodaka. Na klupi te selekcije nalazi se kao izbornik od 2021. godine. Paralelno s tim trenira i Alkaloid, jedan od 4 najbolja makedonska kluba.

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta

Do početka EP-a Makedonci će, osim s Hrvatskom, odigrati još tri susreta na Yellow cupu u Winterthuru protiv Švicarske, Bahreina i Ukrajine. Sjeverna Makedonija zadnjih je godina stalni sudionik svjetskih i europskih prvenstava. San su im Olimpijske igre u Los Angelesu. S time na umu izbornik slaže ekipu za ovo natjecanje. Iskustvo, iskustvo pa onda juriš na Ameriku. U 15 dosadašnjih međusobnih susreta dviju reprezentacija Hrvatska je slavila 12 puta. Tri pobjede ima Sj. Makedonija. Posljednja je bila prije 21 godine u Skopju, u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

– Uspio sam se malo i odmoriti. Večeras nismo u punom sastavu, ali utakmicu protiv Makedonaca sigurno ćemo shvatiti ozbiljno. Moramo zadržati status koji trenutačno imamo, a mi smo drugi na svijetu. Makedonci su dugo na okupu, naš je sastav pomalo "šaren", ali nadamo se pobjedi. Drago što sam opet u Poreču, tu sam nekada igrao, stekao i prijatelje – rekao je Filip Glavaša koji je danas kapetan.
Kiril Lazarov Sjeverna Makedonija Hrvatska rukometna reperezentacija

