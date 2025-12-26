Maju na German U19 Internationalu zaustavila kasnija pobjednica

Maja Pranić i Ivan Kosor nastupili su na vrlo jakom German U19 Internationalu koji se prošlog tjedna igrao u njemačkom gradu Mulheimu.

Maja se u singlu plasirala među 16 najboljih gdje ju je zaustavila kasnija pobjednica turnira, Engleskinja Aahna Bhatia. Bilo je 21:17, 21:14. Plasman među 16 ostvarila je i s Ivanom Kosorom, a na ulasku među osam najboljih na put su im stali Franzui Phan i Pinna.

Najdalje je Maja stigla u ženskim parovima gdje je trebala nastupiti sa sestrom Anom, ali je u konačnici zaigrala s Njemicom Nadjom-Christine Reihle. Maja i Nadja-Christine poražene su u četvrtfinalu od prvih nositeljica Hermel i Iffland 21:19, 21:11.

Kosor je u singlu zaustavljen od 3. nositelja Leona Kaschure rezultatom 21:14, 21:11, dok je u paru zaigrao sa Švicarcem Elianom Hallom, s kojim je uspješno prošao dva kola prije nego su ih u osmini finala zaustavili Nijemci Schroth i Schmid. Bilo je 21:12, 21:15 za njemački par.