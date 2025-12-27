Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 119
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
'DOBIO SAM PO PRSTIMA'

Slavni Hrvat poslao jasan ultimatum zbog Thompsona: 'Ako on ne bude došao, neće ni jedan igrač!'

Vukovar: Posljednji ispraćaj Jean-Michela Nicoliera
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Stjepan Meleš
27.12.2025.
u 12:54

Organizator je na kraju popustio pa je Thompson je pjevao okupljenima na dočeku zlatnih rukometaša

Bivši rukometaš i izbornik Hrvatske Slavko Goluža bio je kapetan hrvatske rukometne reprezentacije koja je 2003. postala svjetskim prvakom u Portugalu pobjedom u finalu protiv moćne Njemačke, a jedina želja Balića i ekipe bila je da im na dočeku iz nezaboravnog Portugala pjeva Marko Perković Thompson. Međutim, organizatori iz gradske uprave su im poručili da im to nije bilo u programu.

. Mi smo imali želju da on pjeva. Gospoda tada su rekla da on nije u programu na Trgu. Onda sam im rekao: 'OK. Ako on nije u programu na Trgu, nije ni meni u programu da ja idem na Trg. Ako ja ne budem išao, neće ni jedan igrač otići - otkrio je Goluža. 

Organizator je na kraju popustio pa je Thompson je pjevao okupljenima na dočeku zlatnih rukometaša 2003. godine.

- Dobio sam malo po prstima i rečeno mi je: 'Eto, ako ga ti možeš dovesti, dovedi ga'. On je došao i ostalo je povijest - rekao je tadašnji kapetan.

- Slušam svakoga. Slušam i pjevače koji su iz susjednih zemalja. Zašto ne? To je moje osobno pravo. Meni ne može nitko zabraniti koga ću ja slušati - istaknuo je u razgovoru za Net.hr.

Također,  Thompson je na svojoj službenoj Facebook stranici otkrio da koncert u Splitu neće biti zadnji na njegovoj dvoranskoj turneji. Glazbenik je nedavno objavio lijepe vijesti za svoje obožavatelje, Naime, Thompson je na svojoj službenoj Facebook stranici otkrio da koncert u Splitu neće biti zadnji na njegovoj dvoranskoj turneji. Glazbenik je tako na društvenim mrežama istaknuo da će zasvirati i u Rijeci. 

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta
Ključne riječi
rukomet Slavko Goluža Marko Perković Thompson Marko Perković

Komentara 58

Pogledaj Sve
MA
Marko1337
15:03 27.12.2025.

Thompson je ujedinio hrvatski narod koji razmišlja i diše domoljubno.

BR
Brijest1
13:22 27.12.2025.

Mogli ste bar napisati tko je bio gradonačelnik. Znamo tko je bio predsjednik vlade.

SU
Susjeda3
15:39 27.12.2025.

Opa, nije više ni kontroverzan😁To te ja pitam.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!