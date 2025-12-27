Slavni Hrvat poslao jasan ultimatum zbog Thompsona: 'Ako on ne bude došao, neće ni jedan igrač!'

Bivši rukometaš i izbornik Hrvatske Slavko Goluža bio je kapetan hrvatske rukometne reprezentacije koja je 2003. postala svjetskim prvakom u Portugalu pobjedom u finalu protiv moćne Njemačke, a jedina želja Balića i ekipe bila je da im na dočeku iz nezaboravnog Portugala pjeva Marko Perković Thompson. Međutim, organizatori iz gradske uprave su im poručili da im to nije bilo u programu.

. Mi smo imali želju da on pjeva. Gospoda tada su rekla da on nije u programu na Trgu. Onda sam im rekao: 'OK. Ako on nije u programu na Trgu, nije ni meni u programu da ja idem na Trg. Ako ja ne budem išao, neće ni jedan igrač otići - otkrio je Goluža.

Organizator je na kraju popustio pa je Thompson je pjevao okupljenima na dočeku zlatnih rukometaša 2003. godine.

- Dobio sam malo po prstima i rečeno mi je: 'Eto, ako ga ti možeš dovesti, dovedi ga'. On je došao i ostalo je povijest - rekao je tadašnji kapetan.

- Slušam svakoga. Slušam i pjevače koji su iz susjednih zemalja. Zašto ne? To je moje osobno pravo. Meni ne može nitko zabraniti koga ću ja slušati - istaknuo je u razgovoru za Net.hr.

Također, Thompson je na svojoj službenoj Facebook stranici otkrio da koncert u Splitu neće biti zadnji na njegovoj dvoranskoj turneji.