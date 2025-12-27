Naši Portali
UVIJEK SE POVEDE RASPRAVA

PITANJE DANA Počeo je blagoslov kuća. Koliko novca ostavljate svećeniku?

Hrvatski boži?ni obi?aj blagoslov domova i obitelji
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
27.12.2025.
u 10:16

Prilikom blagoslova kuće, obično se ostavlja dar za svećenika kao znak zahvalnosti za obred. Iako nije propisano točno koliko novca treba ostaviti, iznos ovisi o mogućnostima i željama obitelji.

Na blagdan sv. Stjepana, 26. prosinca počeo je Blagoslov kuća. Svećenici obilaze domove i uz molitvu i pjesmu blagoslivljaju kuće, stanove i sve one koji u njima žive. Cilj blagoslova je donijeti Božji blagoslov, zaštitu i mir u domove vjernika. Blagoslov kuće obično predvodi svećenik i koji posipa prostor svetom vodom, moleći za zdravlje i prosperitet ukućana.

Obred blagoslova ima posebnu simboliku u božićno vrijeme jer se povezuje s obiteljskim okupljanjima i zajedništvom. Za vrijeme blagoslova, ukućani se mole za mir, ljubav, zdravlje i blagostanje, a obred je često prilika za zajedničke obiteljske trenutke. Blagoslov kuće ne donosi samo vjerski element, već i osjećaj zajedništva i obiteljske povezanosti, što je posebno izraženo tijekom božićnog vremena. Nakon obreda, obitelj često poziva svećenika na obiteljski ručak ili večeru, čime se dodatno produbljuju obiteljski odnosi i njeguju božićni duh.

No osim što ovaj običaj predstavlja nadu, nudi i vječno pitanje - koliko novca ostaviti svećeniku za blagoslov. Prilikom blagoslova kuće, obično se ostavlja dar za svećenika kao znak zahvalnosti za obred. Iako nije propisano točno koliko novca treba ostaviti, iznos ovisi o mogućnostima i željama obitelji. Tradicionalno, iznos varira, nekad se stavljalo između 50 i 200 kuna. No inflacija je učinila svoje pa se i taj iznos povećao. 

Na društvenim mrežama, gdje se u ovo doba godine obično povede i ova rasprava, navodi se kako se ostavlja od 20-ak pa čak i do 100 eura. Recite nam u anketi, koliko vi dajete. 

BA
bacenheider
10:57 27.12.2025.

Mojem moze svatko dati po svojoj mogucnosti,a nije problem ako se nema i nista se neda.Svecenik obavi Blagoslov,sto je i korektno.Ima svakojakih svecenika kao i ljudi!

GL
glištun
18:40 27.12.2025.

Gdje se o bogu govori, tu se i novci broje.

18
188
10:49 27.12.2025.

To je moja privatna stvar koliko dajem. Inače 70% ljudi radi za minimalac tako da ljudi barataju racionalno. Ljudi daju koliko mogu.

