PITANJE DANA Počeo je blagoslov kuća. Koliko novca ostavljate svećeniku?

Na blagdan sv. Stjepana, 26. prosinca počeo je Blagoslov kuća. Svećenici obilaze domove i uz molitvu i pjesmu blagoslivljaju kuće, stanove i sve one koji u njima žive. Cilj blagoslova je donijeti Božji blagoslov, zaštitu i mir u domove vjernika. Blagoslov kuće obično predvodi svećenik i koji posipa prostor svetom vodom, moleći za zdravlje i prosperitet ukućana.

Obred blagoslova ima posebnu simboliku u božićno vrijeme jer se povezuje s obiteljskim okupljanjima i zajedništvom. Za vrijeme blagoslova, ukućani se mole za mir, ljubav, zdravlje i blagostanje, a obred je često prilika za zajedničke obiteljske trenutke. Blagoslov kuće ne donosi samo vjerski element, već i osjećaj zajedništva i obiteljske povezanosti, što je posebno izraženo tijekom božićnog vremena. Nakon obreda, obitelj često poziva svećenika na obiteljski ručak ili večeru, čime se dodatno produbljuju obiteljski odnosi i njeguju božićni duh.

No osim što ovaj običaj predstavlja nadu, nudi i vječno pitanje - koliko novca ostaviti svećeniku za blagoslov. Prilikom blagoslova kuće, obično se ostavlja dar za svećenika kao znak zahvalnosti za obred. Iako nije propisano točno koliko novca treba ostaviti, iznos ovisi o mogućnostima i željama obitelji. Tradicionalno, iznos varira, nekad se stavljalo između 50 i 200 kuna. No inflacija je učinila svoje pa se i taj iznos povećao.

Na društvenim mrežama, gdje se u ovo doba godine obično povede i ova rasprava, navodi se kako se ostavlja od 20-ak pa čak i do 100 eura. Recite nam u anketi, koliko vi dajete.