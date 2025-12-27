Korejka Jiyeon osvojila je Hrvate: 'Ova zemlja je kao bajka, a tata je nakon posjeta doma objesio ogromnu hrvatsku zastavu'

Jiyeon Baik (30) preselila se u Hrvatsku ne znajući gotovo ništa o zemlji u koju dolazi. Nije poznavala njezinu povijest, nije znala gradove, pa čak ni točnu lokaciju na karti Europe. "Sram me je to reći, ali prije dolaska nisam znala gdje se Hrvatska nalazi. Znala sam samo da je negdje u Europi", kaže danas, s osmijehom. Ipak, upravo je ta potpuna nevinost očekivanja otvorila prostor za duboko i iskreno iskustvo zemlje koja joj se postupno otkrivala kroz ljude, jezik, hranu i svakodnevni život. Jiyeon dolazi iz Incheona, velikog grada smještenog uz Seul. Po struci je grafička dizajnerica, no njezin profesionalni i osobni put odavno je prestao biti linearan. Danas živi u Zagrebu, radi za međunarodnu kompaniju, online predaje korejski jezik, govori nekoliko stranih jezika i na društvenim mrežama okuplja više od 22 tisuće pratitelja, s kojima dijeli svakodnevicu života u Hrvatskoj. Iako se sve čini kao sudbina, Hrvatska se u njezinu životu pojavila gotovo slučajno.

Prvi stvarni susret s Hrvatskom dogodio se 2022. godine, kada se prijavila na program korejske vlade koji je financijski podržavao mlade dizajnere kroz međunarodne stručne prakse. U sklopu prijave mogla je odabrati tri tvrtke, a na popisu se našla tvrtka u Samoboru, jedna u New Yorku i jedna u Singapuru. Na kraju je primljena u Samobor i New York, no odluka je bila brza i racionalna: "U glavi sam već izabrala Samobor. Europa mi se činila sigurnijom, a najam u New Yorku bio je veći od plaće". Osim financijskog aspekta, presudila je i kvaliteta života. Europa joj je djelovala stabilnije, mirnije i bliže načinu života kakav je željela iskusiti. U Samoboru je gotovo dvije godine radila za agenciju sa sjedištima u Samoboru i Osijeku. Upravo tamo započelo je njezino upoznavanje s hrvatskom svakodnevicom – sporijom, tišom i znatno manje stresnom od one na koju je bila navikla u Južnoj Koreji.

Jedan od prvih i najvećih kulturnih šokova doživjela je već na početku, u susretu s hrvatskom birokracijom. Otvaranje bankovnog računa pretvorilo se u višednevni proces s beskrajnim popisom dokumenata. "Išla sam tamo pet puta. Svaki put su mi rekli da mi treba još papira. Na kraju sam završila s debelom hrpom papira", prepričala je kroz smijeh. No jednako snažan dojam ostavili su i prazni gradovi tijekom praznika, osobito ljeti. Zagreb ju je iznenadio svojom tišinom i gotovo potpunim nestankom ljudi. "Iznenadilo me koliko je Zagreb prazan tijekom praznika, posebno ljeti. Bila sam šokirana, ali u pozitivnom smislu. To znači da, unatoč poslu, ljudi još uvijek imaju vremena uživati u životu. To mi se sviđa jer u Koreji tijekom ljetnih praznika, Božića ili nekih drugih blagdana ljudi rade još više kako bi zaradili čim više novca, dok je ovdje, ako je blagdan, sve zatvoreno", kaže Jiyeon. Taj odnos prema slobodnom vremenu bio joj je osvježavajući i ljekovit.

Primijetila je i razliku u dnevnom ritmu – prometne gužve u Zagrebu počinju već oko 16 ili 17 sati, dok je u Koreji vrhunac tek oko 19 ili 20 sati, što puno govori o drugačijem odnosu prema poslu i privatnom životu. Iako se Koreja smatra vrlo sigurnom zemljom, Jiyeon priznaje da se noću često osjeća nesigurno. U Hrvatskoj je doživjela suprotno – gradovi su prazni, a osjećaj sigurnosti je veći: "Ovdje je noću sve prazno i sve je zatvoreno pa se i osjećam nekako sigurno". Posebno iskustvo imala je u Samoboru, gdje je u početku bila jedina Azijatkinja. Iako je mislila da će se osjećati usamljeno, dogodilo se upravo suprotno: "Ja nisam nikog poznavala, ali mene su svi znali". Jedan od najupečatljivijih trenutaka bio je kada se stariji gospodin zaustavio autom pored nje na cesti i rekao: "Znam gdje radiš, upadaj". U Koreji bi to bilo nezamislivo, ali u Samoboru su je ljudi počeli redovito voziti na posao kada bi vidjeli da hoda prema uredu. Svi su znali tko je i gdje radi te su ju tretirali skoro kao člana obitelji.

Učenje hrvatskog jezika dodatno je otvorilo vrata komunikacije. "Otkrila sam da su moje pogreške način da se otopi hladno slavensko srce", kaže uz smijeh. "Ovdje ljudi uvijek imaju ozbiljan izraz lica, ali kad progovorim hrvatski, odmah se nasmiju", dodaje. Iako joj hrvatski nije lak, Jiyeon ga govori s puno entuzijazma. Govori korejski i engleski, nekada je tečno govorila kineski, a služi se i osnovama švedskog i hrvatskog. Boravak u Kini, gdje je živjela s Ruskinjom, pomogao joj je da lakše razumije slavensku jezičnu logiku. "Bila sam na razmjeni u Kini od 2017. do 2019. U to vrijeme živjela sam u studentskom domu, a cimerica mi je bila Ruskinja. Tako sam imala priliku s njom naučiti nešto ruskog jezika. Zbog toga mi je bilo lakše shvatiti logiku nekog drugog slavenskog jezika. No onda sam otkrila da vi imate još jedan padež. U ruskom ih ima šest. To je puno gramatike za zapamtiti, pa ponekad jednostavno koristim nominativ", objašnjava u šali. Posebno voli hrvatske riječi bez samoglasnika, poput "prst" i "trg", a najdraža joj je riječ "kikiriki". Priznaje i da su prvi susreti s jezikom bili dosta zbunjujući. "Kad sam prvi put otvorila udžbenik hrvatskog, izgledalo je kao da je netko samo lupio po tipkovnici – posvuda su samo suglasnici", smije se. Kaže da u Koreji postoji i jedno sveučilište stranih jezika koje nudi studij srpskohrvatskog jezika, a nakon dvije godine općeg studija studenti odabiru koju specifičnu varijantu želite nastaviti. "Saznala sam za to jer sam trebala udžbenik iz hrvatskog jezika, a oni su ga jedini imali", rekla je Jiyeon.

Još jedna od njoj najdražih uspomena u Hrvatskoj vezana je uz događaj u trgovini. "Kad sam prvi put došla ovdje, nisam znala da u trgovinama ponekad moraš sam vagati povrće i voće. Našla sam se u jednoj trgovini potpuno zbunjena. Samo sam držala vrećice s voćem i pokušavala komunicirati s jednom bakom u trgovini. Tada sam znala samo nekoliko osnovnih fraza za hitne slučajeve, pa sam samo podigla voće i rekla: 'Upomoć'. Ona se jako nasmijala, ali me razumjela. Od tada sam stekla samopouzdanje u razgovoru s bakama", opisuje i dodaje kako joj je upravo ta reakcija bake u trgovini dala hrabrost da nastavi razgovarati s ljudima, posebno starijima, čije su reakcije, kako kaže, uvijek najiskrenije. Jiyeon danas ima širok krug hrvatskih i međunarodnih prijatelja, a često se upoznaje s ljudima preko društvenih mreža. Trenutno živi s dečkom, Šveđaninom koji studira medicinu u Zagrebu te imaju i tri mačke koje su dobro poznate njezinoj online publici.

Zahvaljujući iznimno velikodušnom šefu, dobila je i puna tri tjedna godišnjeg odmora, što joj je omogućilo da Hrvatsku upozna izvan Zagreba i Samobora. "Rekla sam da ću uzeti dva tjedna i pola raditi, a on mi je rekao: ‘Kakve su to gluposti, samo uzmi tri tjedna’". Tako je s roditeljima obišla Istru, Opatiju, Motovun, Grožnjan, Hum, Pulu i Brijune, a zatim Zadar, Trogir, Dubrovnik i Plitvička jezera. Dojam njezinih roditelja bio je jednoglasan: Hrvatska izgleda kao bajka. "Mojim roditeljima se jako sviđa Hrvatska. Rekli su da sve izgleda kao bajka. Prije nego što sam došla u Hrvatsku, gledali smo je na Google Mapsu kako bismo vidjeli Street View Samobora. Tada su rekli: 'O moj Bože, ovo je kao bajka, ti ćeš ovdje živjeti?' Kada su vidjeli neke zgrade, nisu mogli vjerovati pa su rekli: 'Zar ljudi stvarno žive u tim zgradama, nije li to neka vrsta UNESCO-ove baštine?'", prisjeća se. Plitvice su je posebno očarale: "Voda izgleda kao da je netko dodao i pomiješao boju u nju". Najdraža mjesta su joj Grožnjan, zbog umjetničkih dućana i atmosfere, i Zadar, gdje može satima sjediti uz morske orgulje i slušati more.

Jiyeon primjećuje da Hrvati vole razgovarati o politici i da joj često prenose svoje stavove i mišljenja. Sličan entuzijazam pokazuje i njezin otac, koji vjerno prati Europsku nogometnu ligu. Kako pati od nesanice, lako poprati svaku utakmicu koje se po korejskom vremenu odvijaju uglavnom noću. Veliki je fan Tottenhama i Real Madrida, a posebno ga je iznenadilo kada je otkrio da je Luka Modrić Hrvat. Otac je tijekom posjeta u Hrvatskoj kupio veliki navijački šešir s uzorkom kockica, kao i ogromnu hrvatsku zastavu koju je postavio na zid garaže. Tako danas u njezinoj obitelji stoje tri glavne zastave: korejska, hrvatska i švedska. "Smiješno je da moj tata ima jednu jako malu korejsku zastavu, pa onda ogromnu hrvatsku zastavu i još jednu veliku švedsku", opisuje Jiyeon.

Foto: Privatni album

Hrvatska kuhinja također ju je osvojila brzo i bez zadrške. "Volim sve vrste mesa, a Hrvati isto jako vole meso", kaže uz smijeh. Posebno voli ćevape, sarmu, koju uspoređuje s kimchijem, kremšnite iz Samobora i fritule s adventskih kućica. No apsolutni favorit postali su mlinci. Kad ih je odnijela u Koreju i pripremila za obitelj, baka je bila posebno oduševljena: "Nakon ručka mi je rekla: ‘Ostavi mi to, želim to kasnije opet jesti’". "Prije odlaska u Koreju, dva tjedna zaredom jela sam samo mlince. Tada sam živjela s prijateljicom iz Čakovca i jednom mi je rekla: 'O Bože, prestani jesti mlince, muka mi je kad te vidim da ih jedeš svaki dan'", šali se na svoj račun pa se prisjeća trenutka kada je započela ta opsesija: "Imala sam priliku nekoliko puta ići i u studentsku menzu. Tamo su uvijek imali batke i mlince, pa me je, budući da sam bila jedina Korejka ondje, gospođa zapamtila i svaki put je znala da ću uzeti mlince. Prijateljica me zatim naučila kako ih pripremiti i tada sam ih počela stalno jesti". Upravo je ta prijateljica iz Čakovca bila jedna od njezinih učenica korejskog jezika na online platformi, a Jiyeon u početku nije ni znala da je ona Hrvatica. Tijekom razgovora je spomenula da živi u Čakovcu, a Jiyeon je tada rekla da živi u Samoboru. Razmijenile su brojeve i ostale u kontaktu. Nekoliko mjeseci kasnije je objavila da traži cimericu, a kako je Jiyeon razmišljala o preseljenju u Zagreb, budući da više nije radila za kompaniju u Samoboru, spontano joj je predložila: "Hoćeš li korejsku cimericu koja je ujedno i tvoja učiteljica?" Tako su počele živjeti zajedno na Kajzerici gdje su bile više od godinu dana. Kako njezina prijateljica također predaje hrvatski jezik na istoj platformi, međusobno razmjenjuju znanje jezika, a posebno ističe i činjenicu da su lekcije njezine prijateljice danas potpuno popunjene. Polaznici su uglavnom stranci s hrvatskim korijenima, studenti koji dolaze studirati u Hrvatsku, ali i ljudi koji ga uče iz čiste znatiželje.

Osim mlinaca, iz Hrvatske je u Koreju ponijela i brojne druge suvenire, uglavnom prehrambene proizvode, ali i desetak bočica Pelinkovca. Podijelila ih je prijateljima i članovima obitelji, a reakcije su je iznenadile. Budući da su u Koreji popularnija slatka alkoholna pića, Pelinkovac im je bio potpuno novo iskustvo. I mlađi prijatelji u dvadesetima i obiteljski prijatelji u šezdesetima s interesom su ga isprobavali. "Prvi gutljaj bio im je čudan, ali nakon toga im se počelo baš sviđati. Govorili su: ‘Ovo je jako zanimljivo’", prisjeća se. Jiyeon je brzo zavoljela i hrvatsku glazbenu scenu. "Sviđa mi se Filip Rudan. Družim se s njegovom zaručnicom, pa sam tako otkrila njegovu glazbu. Ima stvarno dobar glas, jako mi se sviđa", kaže. Osim njega, rado sluša i Miach, a njezin posljednji album stalno joj se vrti u ušima. Prijatelji su joj također predstavili legendarnog Olivera Dragojevića, čija ju je glazba, kako kaže, osvojila starinskim primorskim ugođajem i nježnim, mekim glasom. U Zagrebu Jiyeon ima nekoliko omiljenih mjesta. Među njima najviše voli Vlašku ulicu, koja joj se sviđa jer je šira od ostalih u centru i ondje se nalaze svi njezini omiljeni kafići i barovi. Druga je Martićeva ulica, koju opisuje da je "poput sna" i mjesto u kojem bi voljela živjeti. Osim toga, uživa u šetnjama po zagrebačkim trgovinama, gdje voli otkrivati stvari koje ne može pronaći u Koreji. Posebno je oduševljena izborom čokolade, a među favoritima joj je Dorina.

Osim profesionalnog i privatnog života, Jiyeon je u Hrvatskoj pronašla i novu strast – društvene mreže. Sve je počelo na kućnoj zabavi kada je Jiyeon pripremila korejsku hranu za svoje hrvatske prijatelje. Njima se hrana toliko svidjela da su joj predložili da snimi video u kojem objašnjava kako pripremiti jelo. Tako je započela s objavama recepata i kuhanja, a ubrzo je društvene mreže počela koristiti i iz zabave. Danas ima skoro 15 tisuća pratitelja na Instagramu te preko 8 tisuća na TikToku , što je potpuno iznenadilo i samu Jiyeon. Njezin profil naglo je eksplodirao nakon "Balkan Pokémon" videa, a sada uglavnom objavljuje sadržaj u kojem uči i zabavlja se s hrvatskim jezikom, istražuje kulturne razlike i kuha dok komentira na hrvatskom. U jednom od njezinih najpopularnijih videa na društvenim mrežama nasmijala je publiku priznanjem da je jednom prilikom pomiješala riječi Plenković i Pelinkovac te u kafiću, sasvim ozbiljno, naručila "Plenkovića" umjesto Pelinkovca.

Inače, Hrvatska je u Koreji postala popularna zbog korejske TV serije "Noona Over Flowers" koja je snimana na više lokacija u Hrvatskoj. "Radnja emisije je da četiri vrlo poznate korejske glumice istražuju neku ne toliko poznatu zemlju, nešto poput putopisnog dokumentarca s poznatim osobama. Taj koncept je u Koreji izuzetno popularan", objašnjava Jiyeon. Glumice su posjetile Zagreb, Rastoke, Plitvice, Split i Dubrovnik, a nakon emitiranja emisije najveća korejska zrakoplovna kompanija uvela je i direktne letove jer je potražnja za posjetom Hrvatske naglo porasla. Za Jiyeon Hrvatska nikada nije bila planirana destinacija. Bila je slučaj, izbor iz razuma, ali je postala iskustvo koje ju je oblikovalo. Zemlja koju nije znala pronaći na karti postala je mjesto u kojem je naučila usporiti, pogriješiti, nasmijati se i osjećati se kao kod kuće.