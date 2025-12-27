Zrinka Ljutić traži veliki preokret nakon slabe prve vožnje i ogromnog zaostatka

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela je 17. mjesto nakon prve vožnje veleslaloma kojeg skijašice voze u subotu za Svjetski kup u Semmeringu, dok je najbrža bila Šveđanka Sara Hector.

Zrinka Ljutić je za Hector (57.17) zaostala 2,16 sekundi. Druga je nakon prve vožnje Austrijanka Julia Scheib s dvije stotinke zaostatka za Hector (57.17), a treća Albanka Lara Colturi s 13 storinki sporijim vremenom (57.28).

Staza se pokazala zahtjevnom jer prvu vožnju nije završilo 19 skijašica. Druga je vožnja na rasporedu u 13 sati.

Rezultati prve vožnje veleslaloma za skijašice, Semmering:

1. Sara Hector (Šve) 57.15

2. Julia Scheib (Aut) 57.17 +0.02

3. Lara Colturi (Alb) 57.28 +0.13

4. Thea Louise Stjernesund (Nor) 57.78 +0.63

5. Camille Rast (Švi) 57.80 +0.65

...

17. ZRINKA LJUTIĆ (HRV) 59.31 +2.16