LOŠ NASTUP

Zrinka Ljutić traži veliki preokret nakon slabe prve vožnje i ogromnog zaostatka

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Giant Slalom
LEONHARD FOEGER/REUTERS
VL
Autor
Hina
27.12.2025.
u 12:24

Zrinka Ljutić je za Hector (57.17) zaostala 2,16 sekundi. Druga je nakon prve vožnje Austrijanka Julia Scheib s dvije stotinke zaostatka za Hector (57.17), a treća Albanka Lara Colturi s 13 storinki sporijim vremenom (57.28)

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela je 17. mjesto nakon prve vožnje veleslaloma kojeg skijašice voze u subotu za Svjetski kup u Semmeringu, dok je najbrža bila Šveđanka Sara Hector.

Zrinka Ljutić je za Hector (57.17) zaostala 2,16 sekundi. Druga je nakon prve vožnje Austrijanka Julia Scheib s dvije stotinke zaostatka za Hector (57.17), a treća Albanka Lara Colturi s 13 storinki sporijim vremenom (57.28).

Staza se pokazala zahtjevnom jer prvu vožnju nije završilo 19 skijašica. Druga je vožnja na rasporedu u 13 sati.

Rezultati prve vožnje veleslaloma za skijašice, Semmering:
1. Sara Hector (Šve) 57.15
2. Julia Scheib (Aut) 57.17  +0.02
3. Lara Colturi (Alb) 57.28  +0.13
4. Thea Louise Stjernesund (Nor) 57.78  +0.63
5. Camille Rast (Švi)  57.80  +0.65
...
17. ZRINKA LJUTIĆ (HRV)  59.31  +2.16

Ključne riječi
Semmering Skijanje Zrinka Ljutić

