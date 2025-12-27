FOTO/VIDEO Evo što je Thompson rekao publici na koncertu u Areni Zagreb

Koncert Marka Perkovića Thompsona u subotu u Areni Zagreb je započeo isto kao i na Hipodromu, a nakon druge pjesme naziva Ravnoteža poznate po refrenu "kad zapjevam partija mi sudi, neka sudi pjevat ćemo ljudi" Thompson je rekao da je dobro raspoložen te publici obećao božićnu pjesmu i najavio lijepu večer. Već uobičajeno u pjesmi Dolazak Hrvata zabio je mač što je izazvalo delirij, ali i pirotehnički show. "Antikristi i masoni, komunisti, ovi oni, sire sotonske fraze da nas poraze" poveo je Thompson publiku u Areni u pjesmi "E moj narode" uvodni dio koncerta nastavlja se nešto bržim ritmom.

Evo što je Marko Perković Thompson rekao publici na početku koncerta u Areni Zagreb Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

FOTO Evo kako izgleda Arena i kakva atmosfera vlada uoči početka koncerta Marka Perkovića Thompsona

U nešto sporijem dijelu koncerta emotivna je bila izvedba pjesme Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Tisuće mobitela obasjali su Arenu. "Za sve branitelje koji su dali život upalite svjetla" poručio je Thompson uoči pjesme Ratnici svjetla. Svaku pjesmu publika pjeva glasnije od Thompsona, on ih pušta da pjevaju većinu.

Foto: Čitatelj

Tisuće mobitela obasjali su arenu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon uvoda, središnji dio koncerta Thompson je posvetio nešto sporijim pjesmama. Član Thompsonovog benda Petar Buljan nakon pjesme Necu izdat ja iznenada je održao govor u kojem je pozvao na vraćanje Bogu.

Foto: Čitatelj

Kd je počela pjesma Ako ne znaš šta je bilo, publika u Areni pala je u trans.

Inače, prvi su fanovi počeli ulaziti od 17.30, kad su za sve otvorena vrata. Na terenu je i Večernjakov reporter Dario Topić. – U prepoznatljivoj crnoj boji brojni fanovi i više od 3 sata prije koncerta počeli su se okupljati oko maglovite Arene Zagreb. Odmah po dolasku primjećujemo znatno veći broj pripadnika temeljne, prometne, ali i interventne policije nego što je to slučaj tijekom nekih drugih koncerata. U daljini odjekuju vatrometi, na parkiralištu Lidla nastala je prava gužva, čini se da si se mnogi odlučili ondje ugrijati. Iz automobila sviraju uglavnom Čavoglave, a na improviziranim štandovima može se kupiti zastave bilo RH bilo HOS-a – javlja Dario iz Arene Zagreb.

– Zastave su iz brojnih krajeva Hrvatske i dijaspore. Evo ulaze, početak koncerta zakazan je za 20 sati a svi ovi ljudi očekuju čuti poruke i pjesme koje će večeras ovdje biti poslane. Čini mi se da je nekako najviše ljudi s ove zapadne strane ulaska, gdje je i šoping centar, gdje su se brojni odlučili ugrijati – kazao je Dario te podsjetio da je koncert izazvao dosta kontroverzi, s obzirom da sutrašnji koncert nije odobrio Grad Zagreb. Podsjetio je i na nastavak Thompsonove dvoranske turneje u Rijeci, Poreču i drugim hrvatskim gradovima. Neki su u okollici dvorane otvorili svoje fan shopove gdje prodaju razne proizvode, no najmanje jedan od njih policija je brzo zatvorila.

skandiranje Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Menadžment koncerta je, podsjetimo, dao nekoliko važnih uputa za posjetitelje. – Svi vlasnici ulaznica mogu ući na bilo koji ulaz u Arenu, a svoj sektor pronalaze unutar dvorane - stoji u objavi. Pojasnili su i detalje oko parkinga. - Vlasnicima ulaznica za sektore: VIP Loža, VIP Salon, VIP backstage lijevo i desno omogućen je parking unutar garaže Arene Zagreb. Prilikom ulaska na parking osoblje će očitavati ulaznice svih putnika u vozilu. Ako u vozilu imate osobu bez VIP ulaznice, molimo da se ta osoba uputi na neki od regularnih ulaza - poručuju iz Thompsonova tima.