Legendarni stručnjak upozorava na pad Luke Modrića: 'Nedostaje zaštite u sredini'

Legendarni talijanski stručnjak Fabio Capello proveo je ukupno šest sezona raspoređenih u dva mandata na klupi talijanskog velikana Milana. Nakon nedavnog poraza Rossonera od Napolija u polufinalu talijanskog Superkupa, Capello se u intervjuu za La Gazzettu dello Sport osvrnuo na stanje u momčadi i upozorio kako ih čeka težak zadatak žele li izboriti mjesto u Ligi prvaka sljedeće sezone.

Kazao je kako je poraz od Napolija trebao poslužiti kao lekcija Milanu, a upozorio je i na pad u izvedbama Luke Modrića, igrača s najviše odigranih minuta u dresu Milana ove sezone:

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Momčad Milana iz prošle utakmice treba se resetirati, a ako primaju toliko golova koliko su primili, ne mogu očekivati da će pobjeđivati momčadi, čak ni one koje su im na dohvat ruke - započeo je Cappello.

- Nedostajao im je centarfor: Prečesto nije bilo opasnosti prema naprijed. Također treba istaknuti pad Modrića tijekom Rabiotove odsutnosti. Primaju previše golova jer nedostaje zaštite u sredini terena, a braniči se malo izgube.

Kritizirao je i trenera Maxa Allegrija što protiv Napolija nije na teren izveo najjači sastav:

- Igrači se čine neuvjereni, kao da su htjeli riješiti se ovog turnira kako bi se posvetili ligi. To mi se nije svidjelo. Milan je drugi, nisu ni u jednom drugom kupu i mogu planirati svoj raspored. Čak me ni Allegri nije uvjerio. Nije izveo svoju najbolju momčad. Istina je da trener želi da se svi osjećaju uključeno, ali ipak... - zaključio je.

Milan se nakon 17 odigranih kola nalazi na drugom mjestu prvenstvene ljestvice sa samo bodom manje od gradskog rivala Intera.