OŠTRE KRITIKE

Legendarni stručnjak upozorava na pad Luke Modrića: 'Nedostaje zaštite u sredini'

Supercoppa Italiana - Semi Final - Napoli v AC Milan
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
27.12.2025.
u 17:45

Igrači se čine neuvjereni, kao da su htjeli riješiti se ovog turnira kako bi se posvetili ligi. To mi se nije svidjelo

Legendarni talijanski stručnjak Fabio Capello proveo je ukupno šest sezona raspoređenih u dva mandata na klupi talijanskog velikana Milana. Nakon nedavnog poraza Rossonera od Napolija u polufinalu talijanskog Superkupa, Capello se u intervjuu za La Gazzettu dello Sport osvrnuo na stanje u momčadi i upozorio kako ih čeka težak zadatak žele li izboriti mjesto u Ligi prvaka sljedeće sezone.

Kazao je kako je poraz od Napolija trebao poslužiti kao lekcija Milanu, a upozorio je i na pad u izvedbama Luke Modrića, igrača s najviše odigranih minuta u dresu Milana ove sezone:

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta

- Momčad Milana iz prošle utakmice treba se resetirati, a ako primaju toliko golova koliko su primili, ne mogu očekivati da će pobjeđivati momčadi, čak ni one koje su im na dohvat ruke - započeo je Cappello.

- Nedostajao im je centarfor: Prečesto nije bilo opasnosti prema naprijed. Također treba istaknuti pad Modrića tijekom Rabiotove odsutnosti. Primaju previše golova jer nedostaje zaštite u sredini terena, a braniči se malo izgube.

Kritizirao je i trenera Maxa Allegrija što protiv Napolija nije na teren izveo najjači sastav:

- Igrači se čine neuvjereni, kao da su htjeli riješiti se ovog turnira kako bi se posvetili ligi. To mi se nije svidjelo. Milan je drugi, nisu ni u jednom drugom kupu i mogu planirati svoj raspored. Čak me ni Allegri nije uvjerio. Nije izveo svoju najbolju momčad. Istina je da trener želi da se svi osjećaju uključeno, ali ipak... - zaključio je.

Milan se nakon 17 odigranih kola nalazi na drugom mjestu prvenstvene ljestvice sa samo bodom manje od gradskog rivala Intera.

HŽalostanV
17:51 27.12.2025.

¸Naslov nema veze sa člankom i Lukom !

