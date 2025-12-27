Naši Portali
ISTOČNO OD BALIJA

Tragedija: Trener europskog giganta i njegovo troje djece poginuli u teškoj brodskoj nesreći

Stjepan Meleš
27.12.2025.
u 14:41

Obitelj koja je u Valenciji poznata po vođenju restorana i hotela El Coso, nalazila se na svom prvom velikom zajedničkom putovanju u sklopu božićnih praznika. Nažalost, to je završilo tragično...

Četrdesetčetverogodišnji trener momčadi nogometašica europskog velikana Valencije, Fernando Martín, putovao je sa svojom obitelji turističkim brodom koji je potonuo u blizini otoka Padar, istočno od Balija. Među stradalima nalaze se Martin i njegovo troje djece u dobi od 12, 10 i 9 godina, dok je majka potvrdila da su ostali zarobljeni na brodu.

- Tragedija je htjela da prežive samo majka i njezina najmlađa kći od sedam godina - rekli su izvori bliski obitelji za španjolski medij El Mundo.

- Tragedija je htjela da prežive samo majka i njezina najmlađa kći od sedam godina - rekli su izvori bliski obitelji za španjolski medij El Mundo.

Sve stradale osobe bili su članovi iste obitelji koja je putovala brodom KM Putri Sakinah, na kojem se, prema lokalnim izvorima, nalazilo ukupno 11 osoba. Brod je u petak navečer doživio kvar i prevrnuo se, navodno zbog uzburkanog mora, a sedam putnika spašeno je te nije u životnoj opasnosti. 

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta
