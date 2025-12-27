Zrinka Ljutić kao Janica drugu vožnju odradila bez štapa! Pogledajte koja je završila na kraju

Austrijanka Julia Scheib pobjednica je veleslaloma kojeg su skijašice u subotu vozile za Svjetski kup u Semmeringu, dok je hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela 13. mjesto. Scheib, koja je u prvoj vožnji bila druga, na kraju je slavila s vremenom 1:56.46, drugo mjesto zauzela je Švicarka Camille Rast s 14 stotinki zaostatka (1:56.60), a treće najbrža nakon prve vožnje Šveđanka Sara Hector s 40 stotinki zaostatka (1:56.86).

Ljutić je, nakon što je u prvoj vožnji bila 17., drugu vožnju odvozila bolje i na kraju zauzela 13. mjesto s 2,50 sekundi zaostatka za pobjednicom.

Prvo mjesto u poretku veleslalomašica preuzela je nakon današnje pobjede Scheib koja sad ima 380 bodova, dok je na drugu poziciju pala Novozelanđanka Alice Robinson koja je bila među 19 skijašica koje nisu završile prvu vožnju i koja sada ima 292 boda. Treća je Rast s 241 bodom, a Ljutić je na peta sa 198 bodova. U ukupnom poretku vodi Amerikanka Mikael Shiffrin s 598 bodova, druga je Robinson s 484 boda, a treća je Rast s 423 boda. Ljutić je 12. s 238 bodova.

Skijašice sutra u Semmeringu voze slalom.